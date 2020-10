9 razones por las que es beneficioso tener plantas en tu espacio de trabajo

A través de muchos estudios se ha demostrado que para poder trabajar a gusto y conseguir ser productivos es importante que el ambiente de trabajo sea el adecuado. Cuando hablamos de ambiente de trabajo no solo nos referimos al compañerismo, sino también a lo que nos rodea. Como nos muestran los estudios, tener plantas a nuestro alrededor mientras trabajamos viene acompañado de muchos beneficios. Y para que los puedas comprobar, te mostramos algunos de los principales.

Reducción del estrés

Muchos estudios han investigado la relación de las plantas con la reducción del estrés. Y todos ellos han concluido que los trabajadores que trabajan en un ambiente natural o cerca de plantas, son trabajadores que corren menos riesgo de sufrir los síntomas del estrés.Gracias al estudio de Helen Rusell hemos podido comprobar de primera mano que las plantas no solo ayudan a que la persona trabaje de una manera más relajada. También ayudan a que las personas se puedan recuperar de una manera más acelerada de los síntomas de estrés. Según ese estudio, se estima que una oficina que cuenta con plantas naturales hace que los síntomas de ansiedad sean un 37% inferiores a una oficina sin plantas. Además, también se reduce la fatiga de los trabajadores, al igual que se reduce en más de un 50% la probabilidad de que un trabajador pueda caer en un estado de depresión.

Más comodidad

El otro día chateando a través de Chateamos, un compañero de trabajo me indicó que había notado que desde que había puesto varias plantas en su oficina se sentía mucho más cómodo mientras trabajaba. Tras mucho pensarlo, finalmente acudí a la floristería y compré un par de plantas y las puse en la mesa del ordenador. Tras varios días trabajando a su lado, puedo asegurar que las plantas me ayudan a estar mucho más cómodo en mi ambiente de trabajo. De aquí que sea otro de los muchos beneficios que tienen las plantas.

Aumento de la productividad

Gracias a que el trabajador se siente mucho más a gusto en su lugar de trabajo y tiene un nivel de estrés mucho más reducido, el trabajador podrás obtener una mayor productividad.Los estudios y la tesis han demostrado que los trabajadores que tienen cerca de sus puestos de trabajo plantas naturales son trabajadores que son capaces de trabajar de una manera más efectiva. Y en consecuencia son trabajadores que son mucho más productivos para la empresa.

Mejor calidad del aire

Para disfrutar de una buena salud, el aire debe ser de calidad. Como se suele decir, el aire es vida. Pero no es solo una frase hecha, sino que realmente es muy eficaz. Las oficinas que tienen plantas en su entorno son oficinas que cuentan con una mejor calidad de aire. Al tener una mayor calidad de aire, los pulmones y el cuerpo tienen más energía. Todo eso se traduce en una mayor eficacia en el trabajo, una mayor ilusión y sobre todo una reducción importante de los problemas de salud como los dolores de cabeza.

Ambiente agradable

Las plantas gustan a todo el mundo. No hay nada mejor que estar junto a diferentes plantas para tener la certeza de que estamos disfrutando de un ambiente realmente agradable. La imagen que tenemos de nuestra oficina debe ser buena para que tengamos ilusión de ir a trabajar todos los días. Y con las plantas se consigue mejorar la imagen de cuatro paredes y un ordenador.

Reducción del ruido

Las plantas también ayudan a reducir el nivel de ruido, sobre todo cuando son colgantes. En jardin.vip he encontrado las mejores macetas colgantes. Con ellas no solo he conseguido que el espacio de trabajo sea mucho más elegante, sino que también he plantado plantas para que cuelguen. Al ser colgantes, ayudan a que el ruido se reduzca de manera importante. Al haber menos ruido, me concentro mucho más, de aquí que también sea otro punto positivo a la hora de conseguir ser mucho más productivo. Y es que se ha demostrado que lo natural ayuda a aislarse y a centrarse en lo que realmente se está haciendo.

Menor riesgo de enfermedades

Gracias a que la calidad del aire es elevada, se puede decir que el riesgo de sufrir enfermedades será mucho más bajo. Los estudios han demostrado que las oficinas que cuentan con luz natural y además cuentan con la decoración de plantas, hacen que los trabajadores tengan menor riesgo de enfermar.Las enfermedades comunes se pueden superar con más facilidad, pero otras enfermedades como la jaqueca u otras pueden combatirse de una manera más efectiva con la ayuda de las plantas. Por supuesto, a la hora de elegir la decoración, siempre tienen que ser plantas naturales y bonitas. El objetivo es alegrar la vista y conseguir tener la sensación de trabajar en un entorno laboral más natural.

Menor riesgo de absentismo laboral

Gracias a que los trabajadores trabajan y se sienten más a gusto en los lugares donde hay presencia de plantas, se puede decir que el absentismo laboral es mucho más bajo.Un trabajador que se siente feliz en el trabajo es un trabajador que no pondrá excusas a la hora de acudir a su puesto de trabajo. Por este motivo, cada vez son más las empresas que intenta poner plantas en los diferentes puestos de trabajo. Es una inversión muy pequeña y ayuda a que los trabajadores acudan al puesto de trabajo sin problemas.

Oficina más elegante

Finalmente se ha demostrado que la oficina o el puesto de trabajo es mucho más elegante con que sin plantas. Un trabajo con ordenador puede llegar a crear un ambiente de trabajo pobre y en consecuencia hundir emocionalmente a la persona en poco tiempo. Pero al introducir plantas se consigue que el trabajador se sienta un poco más cerca del ambiente natural. Al tener esa sensación, todo son ventajas como hemos podido comprobar anteriormente. Si notas que tus empleados están bajos y necesitan un plus de energía, apuesta por darle un toque natural al puesto de trabajo. Verás cómo los resultados no tardan en llegar.