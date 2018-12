Un proyecto dinamiza el recreo escolar

Más antiguo que los planes de estudio y las distintas v normativas que rigen los diferentes niveles de educación, se encuentra el tiempo de recreo. Parece que en ello hay un consenso que desafía las edades y las diferentes posturas pedagógicas y normativas que a veces tan caprichosamente se suceden. El recreo es un tiempo importante y esto no ha pasado desapercibido en el Colegio Molière que ha puesto en marcha un innovador proyecto para que este tiempo diario sea lo más provechoso posible para los chavales.Con este curso 2018/19 ha arrancado el Proyecto de Patio que tiene como destino a los alumnos de 6 a 16 años con lo que quedan incluidos los chavales de Primaria y ESO. Para el futuro se contempla la incorporación de los pequeños de Infantil.

La iniciativa ha partido de un grupo de profesores del mismo colegio que son conscientes de que “el recreo es un lugar idóneo para la socialización” y consideran que es un espacio-tiempo que puede servir para “fomentar el aprendizaje a través del juego o mejorar la convivencia trabajando en la resolución de conflictos”.

Los docentes consideran que un espacio de ocio organizado y delimitado , con variedad de juegos y actividades, proporciona recursos así como la libertad de decisión para elegir dedicar su tiempo a la actividad que crean más adecuada, de manera que todos puedan beneficiarse. De este modo, con Proyecto de Patio se quiere dar respuesta esas necesidades. Con él “tratamos de dotar a todo el alumnado con recursos y opciones suficientes en los que puedan incrementar al máximo las ocasiones de juego en la misma medida que van enriqueciendo las relaciones sociales”.

Como no podía ser de otra manera, el juego tiene un papel clave en el proyecto. El Proyecto de Patio contempla dos ámbitos dentro de este importante capítulo. Uno es el que engloba los juegos organizados y otro de juegos libres. Los organizados no son sin embargo, de carácter obligatorio. No obstante, añade el proyecto, “se intentará promover y motivar la participación e implicación del alumnado en estos juegos”. En todo caso se tiene en cuenta a aquellos alumnos que tiendan a jugar en solitario o que siempre opte por los juegos libres. Éstos los que habitualmente se han venido disfrutando en el tiempo de recreo aunque se van añadiendo otras propuestas.

Como ya se ha comentado es precisamente la socialización uno de los puntos clave de este proyecto y no es fácil para todos los niños. Para ellos precisamente, está destinada la iniciativa ¿Quieres jugar conmigo? Que pone especial énfasis en aquellos niños que necesiten una mayor atención en su inclusión social. Para ello, se ha creado lo que se denomina Rincón de Amigos, al que acuden todos los niños que se sienten solos o no participan en ninguna actividad. La idea es que a todo el que vaya hasta ese rincón, se le atienda para ser incluido en algún juego.

La iniciativa está siendo un éxito hasta el momento. De todos modos está previsto que se celebre, cada trimestre al menos una vez, una reunión de seguimiento.Respecto a la aplicación del proyecto en los cursos de Educación Infantil, se contempla que se realicen algunas modificaciones al plan original de modo que todos los juegos tendrán carácter libre suprimiéndose los organizados. Una cosa sin embargo permanece: la creación de la figura de mediador “que ayudan a generar espacios de convivencia y paz en el recreo”.

La clave del éxito no obstante, tal y como reconoce el propio proyecto, descansa en la unidad didáctica ¿Juegas conmigo?. Ésta es llevada a cabo por el profesorado de Educación Física.La razón se encuentra en las similitudes que se dan entre la dinámica que se aplica en las clases de esta asignatura y la dinámica que se registra en el entorno del patio.