El Ayuntamiento de Huelva perfila con Fomento el proyecto del antiguo cuartel de Santa Fe

El Consistorio pide a la Junta de Andalucía que cumpla con el acuerdo del carril bici

El teniente de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez, mostró su “sorpresa” porque la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, supeditara el inicio de la ampliación del carril bici de la ciudad a acuerdos plenarios, “porque en la comisión de seguimiento ya reivindicamos los compromisos adquiridos en la etapa anterior”.

Gómez explicó que hubo una reunión en enero, en la cual los representantes de la Consejería manifestaron que “en principio no tenían intención de sacar ningún proyecto, ni siquiera el proyecto modificado que le habíamos planteado”. Según el teniente de Urbanismo, “ellos alegaban que tenían informes de intervención y del gabinete jurídico que indicaban que no se podía realizar esto, con lo cual me sorprende que diga que el proyecto está en un cajón”.

Recalcó que la intención de la Consejería se manifestó en la comisión de seguimiento “y nos mostramos en contra porque existe un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, un compromiso de hace muchos años, que se tiene que cumplir y no vale ahora venir a decir que hay un informe a posteriori cuando en su momento se firmaron esos compromisos, queremos que la Junta de Andalucía cumpla con la ciudadanía de Huelva, cumpla sus compromisos y no se escude en excusas que no tienen ninguna justificación”.