La provincia tiene el tercer índice de letalidad por Covid-19 más alto de Andalucía

Cuatro meses y medio después, la provincia de Huelva lamenta dos muertes por Covid-19 en un solo día. El parte diario de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informó ayer de dos nuevos fallecimientos en el territorio onubense y son ya tres los decesos contabilizados en el mes de septiembre.

Desde el inicio de la pandemia, Huelva ha sumado 55 fallecimientos, seis de ellos desde que finalizó el estado de alarma –21 de junio–. En este sentido, la provincia sumó fallecidos los días 29 de junio, 5 de agosto, 19 de agosto, 11 de septiembre y 19 de septiembre (2). Asimismo, el día de la pandemia que más decesos ha concentrado ha sido el pasado 10 de abril, con cinco fallecidos. También se contabilizó un número alto de muertes los días 31 de marzo y 5 de abril, con cuatro defunciones cada uno.

Si se analizan los fallecimientos en relación a los positivos confirmados por Salud, los porcentajes extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) reflejan que Huelva es la tercera provincia andaluza en lo que a la letalidad del virus se refiere. Así, el territorio onubense lamenta el fallecimiento del 4,48% de los casos de coronavirus. Por encima, se sitúan Jaén (4,96%) y Granada (4,56%).

Por su parte, la provincia con la letalidad más baja es Almería, con un 1,47%. Le siguen Málaga (2,29%), Córdoba (2,49%), Cádiz (3,67%) y Sevilla (3,82%).

Aun así, en términos absolutos Huelva es la provincia andaluza con menos fallecidos, por detrás de Almería, que suma 109 defunciones al concentrar dos fallecidos más en el día de ayer. A su vez, Córdoba acumula 138 decesos (tres en las últimas 24 horas), Jaén 200, Cádiz 210, Granada 308, Sevilla 330 (tres ayer) y Málaga 339 (uno ayer).

De otro lado, el parte diario de Salud reflejó que Huelva sumó ayer 29 positivos, lo que eleva la cifra de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia a 1228. Sobre los mismos aún no se conoce la procedencia, dado que la Junta de Andalucía no actualiza la ubicación de los positivos durante el fin de semana, por lo que no será hasta el lunes cuando se pueda ofrecer la localización de los contagios del sábado y el domingo.

Desde un criterio geográfico, el IECA revela que casi el 70% de los positivos de la última semana se concentran en Huelva-Costa, una tendencia que se hacía cada vez más común a medida que avanzaba el período estival. Asimismo, el 21% de los casos de los siete últimos días están localizados en el Condado-Campiña, mientras que los restantes se ubican en Sierra de Huelva-Andévalo Central, la comarca que mejor ha resistido el virus desde que terminó el estado de alarma.

En lo que a los brotes de Covid-19 se refiere, Salud no ha informado de novedades en el último día, si bien es cierto que hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía solo notifica focos de gran magnitud, a excepción de los jueves, cuando sí emite una actualización de todos los brotes activos en la comunidad autónoma. De este modo, según los últimos datos oficiales, el territorio onubense concentra hasta once brotes de Covid-19, después de haber registrado cinco focos de contagio con 32 positivos en la última semana, los cuáles se sumaron a los seis brotes que seguían activos en la provincia desde tiempo atrás. En relación a estos últimos cinco focos, Salud reveló que todos ellos se localizaron en el distrito sanitario Huelva-Costa, con seis, cinco, ocho, cuatro y nueve casos respectivamente.

Salud refleja que una decena de personas se curaron ayer de la enfermedad

A nivel andaluz, ayer se alcanzó la segunda cifra de positivos más alta de la pandemia (1.480), sólo superada por la que se registró el viernes con más de 1.600 casos.

Respecto a los positivos, Málaga volvió a ocupar la primera posición de forma destacada, con un total de 465 contagiados, seguida en esta ocasión de Córdoba, que registró 319. Sevilla tuvo 251 positivos; en Cádiz se contabilizaron 122 nuevos contagiados; en Jaén otros 115; en Almería 100; y en Granada 79.

En el apartado de las hospitalizaciones, los hospitales onubenses recibieron a tres nuevos pacientes y la cifra de ingresados es en estos momentos seis, de los que dos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La cara positiva del último parte la trajo consigo el apartado de curados, puesto que diez personas consiguieron superar la enfermedad en las últimas horas y son ya 556 los curados durante toda la pandemia.

En la autonomía, Salud informó ayer de 106 ingresos en hospitales y de 849 personas curadas.