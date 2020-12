La provincia de Huelva lidera el incremento del paro en Andalucía en noviembre

Malos datos de empleo en la provincia de Huelva en noviembre. Huelva registró una subida del paro de 3.693 personas, lo que significa un incremento del 6,32% con respecto al mes de octubre. El aumento del paro en noviembre en Andalucía lo ha encabezado Cádiz (4.183, +2,36%), seguida de Málaga (3.732, +1.96%), Huelva (3.693, +6,32%), y Sevilla (1.176, +0,53%). La subida onubense supone la mayor de Andalucía porcentualmente y en términos absolutos la tercera de la región ya que Cádiz computó 4.183 desempleados más con una población mayor y una subida del 2,36%. Con respecto al mismo mes del año anterior, hay en estos momentos 11.307 parados más en la provincia, lo que supone un incremento de un 22,26% sobre los datos de noviembre de 2019.

El total de personas sin empleo en Huelva es de 62.103, de los cuales 26.488 son hombres y 35.615 mujeres. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha subido en 1.097 personas en noviembre, lo que supone un incremento del 0,11% en comparación con el mes anterior y que el número total de desempleados en la región se sitúe en 966.504. Quiere decir que solo en Huelva ha aumentado el triple que en toda la comunidad andaluza. De hecho, el incremento del desempleo en Andalucía en noviembre se sitúa por debajo de la media nacional en términos relativos, ya que la subida experimentada en la Comunidad, un 0,11%, se sitúa medio punto por debajo de la media nacional, que ha sido de un 0,66%. En Huelva multiplica por diez el incremento nacional.

Por sectores, servicios es que el más parados acumula en términos globales con 34.172 (+951) si bien es la agricultura la que ha experimentado una mayor subida con 2.339 más de un total de 15.958. La industria se mantiene estable una ligera variación de 46 nuevos desempleados mientras que en la construcción ha sido de 195 personas.La contratación ha descendido hasta los 28.772 contratos firmados, lo que supone una bajada de 13.370. De los contratos firmados solo 1.169 son indefinidos, 379 más que en el mes anterior. Los temporales en cambio se desplomaron en 13.749, lo que arroja un descenso del 33,25%. Los datos, pese a ser malos, no reflejan la imagen fiel de la situación laboral de la provincia que es mucho peor ya que el dato de paro de noviembre, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. Por lo tanto, las personas que se encuentran paradas o bien recibiendo algún tipo de prestación por la pérdida de su trabajo o la suspensión total o parcial del mismo es superior. En la provincia se firmaron un 31,7% menos de contratos en el mes de noviembre. Con respecto a la variación anual, la diferencia es de 4.442 relaciones contractuales menos.

Por provincias, el comportamiento del desempleo ha supuesto dividir a la comunidad en dos mitades, por cuanto ha descendido en Jaén (-6.237), Almería (-2.879), Córdoba (-2.343), y Granada (-228), mientras que ha subido en Cádiz (4.183), Málaga (3.732), Huelva (3.693), y Sevilla (1.176).

La contratación mensual ha subido en tres provincias andaluzas, que ha encabezado Almería con 45.749 contratados más, seguida de Córdoba (11.774 contratos más) y Granada (1.783 nuevos contratos), mientras que ha bajado en Huelva (13.370 contratos menos), Málaga (-5.983), Sevilla (-4.943), Almería (-4.679) y Cádiz (-4.148). La contratación interanual ha subido en tres provincias, que ha liderado Jaén con 27.309 contratos (+56,13%). El descenso lo ha liderado Málaga con 16.233 contratos menos (-25,28%). Desde que comenzó el año, la provincia ha registrado 386.283 nuevos contratos, un 18,49% menos (87.618 nuevos contratos) que en el mismo periodo del año pasado. Del total acumulado este año, 8.465 nuevos contratos (2,19%) han sido indefinidos y 377.818 han sido temporales (97,81%). Por sectores es la agricultura la que más nuevas empleos aporta con la firma de 14.754, mientras que en la industria se produjeron 1.373 y 2.116 en la construcción. El sector servicios, el otro gran motor del mercado laboral onubense, aportó 10.529.

La provincia ha cerrado el mes con una afiliación media de 204.263 personas. Ha perdido 1.914 afiliados respecto al mes anterior (-0,93%) y 1.651 afiliados respecto al año pasado (-0,8%). En cuanto al régimen de autónomos, la provincia cerró el mes con 28.181 inscritos, 47 más que en octubre (0,17%) y 318 más que en noviembre de 2019 (1,14%).