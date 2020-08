El profesor condenado por atropellar a una mujer en Villablanca recurre al Constitucional

El profesor José María Piñero busca su absolución ante el Tribunal Constitucional. Su abogado, Gustavo Arduán, ha presentado recurso de amparo en un intento de conseguir la nulidad de la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Huelva y de la de la Audiencia de Huelva, por la que se confirmaba la condena de dos años de prisión por el delito de lesiones con uso de medio peligroso, amén del pago de una indemnización de 10.780 euros a la víctima del atropello acontecido en la tarde del 19 de diciembre de 2014 en las inmediaciones de una finca de Villablanca.

El recurso, al que ha accedido en primicia Huelva Información, pivota sobre dos motivos: la violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de falta de motivación de las resoluciones judiciales; y la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

En primer lugar, Gustavo Arduán discute de la resolución de la Sección Tercera de Huelva que la Sala dejara "huérfana de respuesta nuestra alegación de la violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sobre la base de la falta de motivación en la valoración de la prueba". En este sentido, recuerda que en la apelación "no se han tenido en cuenta por el juzgador las pruebas de descargo que afectaban a nuestro defendido y que, en definitiva, debilitaban poderosamente el testimonio de la víctima hasta convertirlo en insuficiente para desmontar aquella presunción de inocencia".

Arduán apunta a la “animadversión” de la víctima hacia Piñero antes del incidente

El letrado recuerda al Alto Tribunal que la condena tiene como base la declaración de la perjudicada, "al acoger una de sus versiones, que consideraba corroborada por una prueba pericial, la del perito de la acusación y el forense, quienes entendían las lesiones que presentó aquella como compatibles con el atropello que describe".

En este punto, se detiene en un detalle que considera fundamental: la "poderosa animadversión de la víctima" hacia Piñero y su esposa, a los que había alquilado la vivienda. Así, la defensa expone un correo electrónico previo al incidente en el que la perjudicada responde al acusado con insultos, terminando con esta manifestación: "Sigue molestando y vas a terminar pagando daños y perjuicios, mala gente, mentirosos, estafadores y delincuentes, como sigáis así me voy a pasar por medio ambiente, consumo, industria y después por los Juzgados de Ayamonte, me estáis agotando la paciencia y no voy a tener ninguna clemencia con basura de personas como vosotros".

Como se hace constar en el recurso, "no se valora el contenido de los correos enviados por la víctima y que son prueba de que, desde el primer momento, se negó a abonar el alquiler de la vivienda, iniciando la estrategia del anuncio de imputación de diversos actos delictivos como elementos justificadores de dicho impago". El abogado destaca que "no se trata, por tanto, de una simple enemistad bilateral entre dos personas que tienen conflictos sobre el arrendamiento de la vivienda", sino de un manifiesto "odio" de la arrendataria hacia el marido de la arrendadora.

Es más, remarca que "no hay que hacer ningún esfuerzo interpretativo para poder considerar que en cumplimiento de las amenazas allí vertidas, José María pueda ser víctima de denuncias falsas, como lo es en este caso".

A todo ello le suma Arduán una dura crítica a una sentencia que considera "indebidamente construida, al perder certeza o credibilidad la motivación del resto nuclear de los hechos", así como la exposición de las "contradicciones" que a su juicio conforman las distintas declaraciones ofrecidas por la damnificada.

Desde su prisma, la fundamentación de la resolución no es solo "corta, insuficiente", que "no responde adecuadamente al análisis de los hechos", sino que "olvida y se despreocupa de los elementos de descargo cuya negación es necesaria para poder alcanzar la conclusión condenatoria".

La defensa considera que su cliente ha podido ser víctima de una denuncia falsa

En el recurso aparece incluso la transcripción del interrogatorio del fiscal a la víctima, en la que ella realiza una descripción del momento del atropello que pone "al descubierto la inconsistencia del relato", llegando a decir que fue atropellada dos veces de frente por el vehículo de Piñero, "impactando en ambas ocasiones en el parabrisas, resbalando por el capó y cayéndose al suelo, siendo arrollada en ambas piernas por el vehículo de José María, en un contexto de brusquedad por parte del conductor, y ello sin sufrir ninguna lesión, más allá de la descrita, sin ninguna otra señal obvia de dicha situación y pese a que hablamos de una furgoneta con un peso de más de 1.700 kilos".

Es por ello que el letrado estima que no se puede basar la condena en la declaración de la denunciante, como ha ocurrido, y enlaza esta circunstancia con la vulneración de la presunción de inocencia del profesor jubilado. "Si se dice que no hay contradicciones en su testimonio, hay que justificarlo, máxime cuando esta parte desgrana las obvias y constatables divergencias de las diferentes exposiciones de la víctima sobre la llegada a la finca y el encuentro con el acusado, sobre las llamadas con el móvil o las diferentes versiones que da del supuesto atropello y del accidente que tuvo ella después, o de quienes le auxilian en la carretera y que quedan desmentidas por las diligencias de la Guardia Civil, los testigos y otras pruebas. En la sentencia no se obtiene la más mínima respuesta sobre estas divergencias", resalta.

Por último, Arduán indica que ni el Penal 1 ni la Audiencia valoraron ni analizaron las contradicciones entre lo declarado por la víctima y los testigos, ni se examinaron como corresponde las fotos de la rodada de la furgoneta del acusado, entre otros. "El análisis de las pruebas realizado no solo fue insuficiente, sino además incompatible con la necesaria contundencia que ha de tener el contenido del relato de los intervinientes, y todo ello con el añadido de la falta de consideración y contraargumentación de las pruebas y razones expuestas como llamada de atención para el exhaustivo análisis de las pruebas de cargo".