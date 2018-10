A prisión el maltratador y violador de su pareja condenado a 15 años

La Audiencia Provincial de Oviedo ha ordenado el ingreso en prisión del onubense condenado a 15 años de prisión por maltratar, amenazar, vejar y agredir sexualmente a la mujer que entre 2013 y 2015 fue su pareja, con la que convivía en Gijón (Asturias).

Tras la celebración de una comparecencia de las partes solicitada por la acusación particular, la Sección Tercera de la Audiencia ovetense ha estimado oportuno el ingreso inmediato del acusado en el centro penitenciario de Villabona (Asturias), según han confirmado a Huelva Información fuentes judiciales. La Sala no ha estimado la propuesta del abogado de la defensa, Alejandro Pico, quien remarcó en la vista que este hombre está a 1.200 kilómetros de ella, tiene su trabajo en Huelva, otra pareja, un hijo y un domicilio, motivos por los que estima que no existe riesgo de fuga ni de acercamiento a la perjudicada.

El letrado defensor ya ha recurrido el auto de ingreso en prisión de su representado

Pese a ello, los magistrados han ordenado que debe permanecer en prisión comunicada y sin fianza durante siete años y medio, si bien las fuentes consultadas por este periódico señalan que este plazo es más simbólico que otra cosa, puesto que la defensa va a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo y este, en los asuntos de violencia de género con preso, suele resolver en una media de seis meses.

El letrado onubense Alejandro Pico ya ha presentado recurso contra el auto de prisión, según indicó ayer a este rotativo.

En la sentencia adelantada por este periódico, la Sala daba por probado que el acusado y la víctima mantuvieron una relación de aproximadamente dos años. Convivían en la casa de ella con una sobrina y un hijo de una relación anterior de la perjudicada. Aunque hubo un periodo inicial de "normalidad", la convivencia pronto se convirtió en un auténtico infierno.

Se sucedieron "episodios violentos dado el carácter agresivo, controlador y celoso del acusado". Estos empezaron a darse cuando la mujer estaba embarazada del hijo de ambos, entonces estableció "el acusado un clima de violencia en las relaciones con ella, a través de agresiones verbales y humillaciones, diciéndole que era un puta, zorra, hija de puta, que no cuidaba bien de sus hijos..., y de agresiones físicas consistentes en zarandeos, cogiéndola por el cuello, por los brazos, por los pelos, arrastrándola por el suelo...".

El férreo control que el onubense ejercía sobre su pareja se hace evidente en gestos como que la encerraba con llave en la vivienda, también le quitaba "el móvil para que no pudiera efectuar ninguna llamada", o en que la acompañaba y recogía a diario de su trabajo, puesto que la acusaba "de mantener relaciones con otros hombres, fiscalizando su pelo, su forma de vestir y de arreglarse y profiriendo expresiones tales como que si lo echaba de casa saldría ella con los pies por delante".

En enero de 2014, con la perjudicada en estado de gestación, el inculpado provocó "intencionadamente", con el objetivo de "menoscabar su tranquilidad y sosiego, un accidente con el coche que él conducía, accionando el freno de mano, lo que provocó que el vehículo girase sobre sí mismo y se golpeara contra el quitamiedos de la autovía por la que circulaba".

El delito continuado de agresión sexual -con la agravante de parentesco- se produjo entre los meses de enero y junio de 2015, según la Sala. El encausado obligó en diversas ocasiones a su pareja, "con empleo de fuerza y contra su voluntad, a mantener relaciones sexuales casi diarias, siempre en el interior del domicilio". Él la cogía de los brazos, la echaba sobre la cama y, "tras ponerse encima de ella diciéndole que 'por las buenas o por las malas', la penetraba vaginal o bucalmente, indicándole que ella estaba obligada a satisfacer sus necesidades".

Si la mujer se negaba, "la llevaba a rastras asiéndola por los pelos o por los brazos, llamándola perra y si lloraba, le decía 'solo vales para llorar, no sirves ni para follar". La Audiencia da también por cierto que él "no le permitía vestirse, ordenándole que permaneciera desnuda sobre la cama hasta que él le indicara que se vistiera".

Ella puso fin a la relación en junio de 2015. Él regresó a Huelva, pero volvía a Gijón los fines de semana para visitar al niño. El 15 de agosto de aquel año la víctima se encontraba con el pequeño y unos amigos en un bar asturiano. El procesado le cogió el móvil y comprobó los mensajes de Whatsapp. Uno de ellos, enviado por un vecino, lo hizo montar en cólera y llegó "incluso a llamarlo por teléfono para increparlo sobre tal actuación". Cuando ella le plantó cara y pidió que se marchara, el onubense intentó llevarse al crío, aunque se lo impidieron los amigos de su expareja. Fue a la casa a por sus pertenencias pero se quedó "merodeando en las proximidades, llegando a entrar nuevamente en el portal en donde resultó localizado, agazapado en el descansillo del primer piso".

En los posteriores 18,19 y 20 de agosto, la mujer recibió múltiples mensajes de Whatsapp y mantuvo tres conversaciones telefónicas con él, "quien en forma reiterada le insiste para retomar la relación y, ante la negativa, le manifiesta que había intentado hacer las cosas por las buenas pero, como ella no quiere, lo va a hacer por las malas, 'como si la tenía que llevar amarrada', 'te juro por mis muertos y por mis niños que se va a acabar todo, todo es todo', 'cuando veas llegar allí tres o cuatro coches cargados y empieces a escuchar escopetazos, entonces te diré".

La situación desbordó a la víctima, que en septiembre tuvo que acudir a Salud Mental porque sufría "ánimo depresivo, pesadillas, insomnio y recuerdos intrusivos de escenas violentas". Fue derivada a un centro donde permaneció ingresada hasta marzo de 2016. Como secuelas padece victimización de violencia física, psicológica y sexual, compatibles con un diagnóstico de trastorno crónico de estrés postraumático grave.

La Audiencia le impuso 11 años de prisión por el delito continuado de agresión sexual con la agravante de parentesco, a lo que sumó libertad vigilada durante 8 años y el alejamiento e incomunicación con la víctima durante 12 años; lo considera además autor de un delito de maltrato habitual, por el que lo condena a 2,5 años de prisión y lo priva del derecho a la tenencia y porte de armas por cuatro años y 11 meses; y le asigna una pena de nueve meses por un delito de violencia de género, otros nueve por un delito de amenazas de género y 25 días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas. La pena global se fija, por tanto, en 15 años de prisión.