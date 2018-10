La primera reunión sobre la huelga de médicos acaba sin acuerdo

El primer encuentro entre los responsables del SAS y los conmvocantes de la huelga, representados por el Sindicato Médico y la Plataforma Basta Ya, acabaron el encuentro mantenido en la mañana de ayer sin ningún acuerdo, de manera que prosigue la convocatoria de huelga que dará comienzo el lunes y que durará cuatro horas en horario matutino y otras cuatro en horario vespertino en días que, de seguir la convocatoria adelante, serán anunciados para los usuarios.

Presente en la reunión estuvo el delegado territorial de Salud, Rafael López, quien dijo que aunque respeta la convocatoria considera que no es el momento oportuno. López explicó que "les hemos planteado propuestas y medidas en función de lo que nos planteaban". El delegado reconoció que la sanidad onubense "ha pasado momentos difíciles con la crisis pero ya estamos trabajando para la mejora de la Atención Primaria". Añadió que en 2017 se hizo la primera contratación de personal y "ahora se incorporarán otros 87 de los que 18 son médicos y 5 pediatras. Todo esto supone un incremento efectivo de plazas y no cobertura de jubilaciones". Finalmente, López hizo referencia a la capacidad que asumen los facultativos respecto a las pruebas diagnósticas y que se está trabajando en adecuar los cupos que les corresponde a cada médico.

El incremento efectivo de las plantillas es el principal punto de confrontación

Desde el Sindicato Médico las cosas se ven muy distintas. Un portavoz del SM indicó que "no dudo que haya intencionalidad pero no hay plan para abordar los problemas reales y muestra de ello es que nos han reconocido que la Bolsa de contratación, por la que se hacen los contratos de larga duración, permanece cerrada". El SM sostiene que "se nos han presentado unos datos pero sin su análisis conveniente". Concluyó declarando que "seguimos abiertos al diálogo porque no queremos la huelga pero hacen falta menos promesas y más realidades".

La Plataforma Huelva Ya, que apoya la huelga del SM, señaló que "no ha habido ningún intento de acercamiento ni de negociación por parte de la Administración local ni regional, para tener en consideración nuestras reivindicaciones". Basta Ya-Huelva recordó que "aunque nuestra principal reclamación es la dotación suficiente de las plantillas de los centros para poder ofrecer una asistencia sanitaria de calidad (qué menos que diez minutos por paciente), hoy queremos recordar a la opinión publica que otra de nuestras demandas es disponer de autonomía en los centros para poder solicitar todas las pruebas complementarias que estimemos necesarias para completar el proceso diagnóstico del paciente, y para llevar a cabo la prescripción de todos los tratamientos farmacológicos que estén indicados según nuestro criterio de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria".