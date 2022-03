La primavera estalla en San Pedro

Dicen que esta pasada madrugada se perdió una hora por el camino. De las 02:00 a las 03:00 no pasó ni siquiera el tiempo. Eso dicen. Algunos. Hay otros, cientos, que la ganaron cuando le vieron la cara a la Virgen de los Dolores. Ahí, en la Plaza de San Pedro, porque el tic tac se paró. Y ahora nadie sabe si lo que se ganó fue una hora o es que se recuperaron de golpe los dos años que robó el virus. No cabía un alma en busca de los ojos de la Bendita Madre bajando por el porche de San Pedro con una luz de Cuaresma que no se podía aguantar. Todo estaba medido para que fuera el año del esplendor. El año de la normalidad. El año.

La imagen lucía portentosa sobre la parihuela de la Virgen del Carmen de la parroquia de La Concepción. La Virgen de los Dolores, ataviada con el conjunto negro, conocido como Isabelino, era el centro de todas las miradas en busca de la reflexión interior. Todo lo engrandecía un exhorno rosáceo y violáceo que decoró la representación del misterio fundacional, la Virgen a los pies de la Cruz. Es la primera vez que una imagen mariana preside el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva y la Hermandad de Los Judíos lo hizo con gusto, clase, elegancia y saber estar. Es su año. 250 aniversario fundacional.

“Para nosotros es un honor que sea por primera vez en la historia, nuestra titular, una titular mariana, la Virgen de los Dolores, la que presida el acto. Nunca, así, ha sido. Y todo esto se enmarca dentro de un año muy especial para la Hermandad como es la celebración del 250 aniversario fundacional. Agradecemos mucho al Consejo la deferencia que ha tenido con nosotros de invitar a la Hermandad a que sea la que presida el Vía Crucis”, apuntó a este periódico el hermano mayor de Los Judíos, Fernando Carvajal.

El rezo de las estaciones del Vía Crucis se congregó en la Plaza de San Pedro. Baluarte cofrade. Y con una respuesta de Huelva a la altura de las circunstancias. Y eso que no quedó ahí. Una vez que concluyó el acto piadoso, María Santísima de los Dolores fue trasladada a la Catedral. A su casa. Detrás, la Banda de Música de Nuestra Señora del Carmen de Villalba del Alcor, para poner el broche a un día histórico para la Hermandad de Los Judíos, y para la Huelva cofrade, que ahora abre la puerta a un futuro lleno de color. Igual, que el que se pintó ayer en la Plaza de San Pedro.

Fue un día en el que se durmió una hora menos, pero se soñó una más. Fue un día en el que la Virgen ordenó el corazón de los creyentes. Sin más. Hasta tal punto que la primavera terminó por estallar. Y ocurrió en Huelva. En la Plaza de San Pedro. Mientras, el tiempo, recortó una hora para el Domingo que todos saben ya.