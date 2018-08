El presupuesto sale adelante en un debate en el que la oposición se retrata

La cita era crucial, porque en ella se debatía el presupuesto municipal para este año, la principal herramienta de gestión del Ayuntamiento de la capital para los próximos meses. Unas cuentas demandadas hasta la saciedad por la oposición, sobre todo por el PP, y que el equipo de gobierno no presentó hasta ahora, según argumentó, a la espera del dictamen del Consejo Consultivo Andaluz y de que el Gobierno presentase los PGE.

Aquella resolución del Consultivo llegó en abril y así se abrió el camino a la elaboración del nuevo presupuesto. Y es que, después de que el Gobierno llevase el pasado año a los tribunales las cuentas de 2016 (porque, para ser aprobadas, se suspendió la adhesión del Consistorio en 2014 al plan de rescate del Gobierno), el órgano de consulta resolvió que sí era lícito revocar aquel plan de ajuste, cuestión que se negocia ahora con Hacienda.

Pero el debate extraordinario de las nuevas cuentas, las segundas elaboradas por el equipo de Gabriel Cruz en tres años de mandato tras aquellas de 2016, que fueron prorrogadas, dejó ayer estampas que retratan el impasse que atraviesan dos de los principales grupos de la oposición: el desconcierto de la bancada popular, tras una larga crisis que se perpetúa, y la soledad de la nueva portavoz de IU, Mónica Rossi.

Cruz sacó adelante, con el apoyo de los no adscritos, unas cuentas que ascienden 139,3 millones de euros y que sólo el PP echó para atrás en su totalidad con una enmienda que fue rechaza por todos y que se basó en que los presupuestos estaban fuera de ley (por tiempo y forma) y por no reflejar las demandas de la ciudad, entre otras objeciones. Se abstuvo el resto: Mesa de la Ría, Participa y Cs -aun reconociendo que muchas de sus propuestas estaban incluidas-, así como IU, que abrió el debate con la Semana Santa y la comunicación institucional.

A pesar de la importancia del Pleno, por parte de este último grupo sólo acudió a la cita Rossi, toda vez que Pedro Jiménez estaba de vacaciones y Juan Manuel Arazola, verso suelto ante su oposición a la confluencia con Podemos, no apareció. La portavoz pidió que la partida de comunicación institucional se reduzca en 150.000 euros y que esta cantidad se destine a políticas sociales. También exigió Rossi que el Ayuntamiento no aporte al convenio con el Consejo de Hermandades de la Semana Santa 80.000 euros, el doble que en el anterior presupuesto, para que la mitad de esta partida, 40.000 euros, vaya a Pérez Cubillas, El Torrejón, Marismas del Odiel y La Orden.

A la segunda teniente de alcalde de Economía no le tembló la voz al rechazar ambas peticiones. Villadeamigo dejó claro que el equipo de gobierno "no tiene complejos" al defender la importancia que, más allá de lo religioso, tiene la Semana Santa para la capital, al tiempo que apuntó que la partida para comunicación institucional "no es para el autobombo o para campañas de promoción".

"Ustedes en 2014 gastaron 1.400.000 euros en publicidad institucional. Quiero que quede muy claro", le espetó Villadeamigo, por cierto, a la viceportavoz del PP, Berta Centeno, quien también criticó la cuantía destinada a la comunicación institucional. Pero este fue sólo uno de los argumentos que le rebatió la socialista a la viceportavoz del PP, en quien sorprendentemente recayeron las intervenciones del principal grupo de la oposición.

Y es que ni el concejal responsable de los asuntos económicos, Saúl Fernández, ni la portavoz, Pilar Miranda, defendieron la argumentación popular. Y por si esto no fuera suficientemente llamativo, Miranda, además, sí intervino al final de la sesión para mostrar su punto de vista cuando se debatió, en un último punto del orden del día, el compromiso de consignación presupuestaria en relación con el contrato del servicio mantenimiento, conservación y renovación de las instalaciones de alumbrado público y ornamental.

El informe elaborado por el interventor con motivo de la aprobación del presupuesto, fue, junto con la ausencia de cifras sobre el Recreativo, otro de los asuntos ante los que varios grupos, especialmente el PP, mostraron su preocupación.

Así, tanto la portavoz de Cs, María Martín, como Centeno, exigieron que, tal y como se concluye en el informe de intervención, se presente un plan económico-financiero que permita en el año en curso y en el siguiente cumplir los retos, toda vez que aunque el presupuesto de 2018, en términos consolidados, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, se concluye que es necesario elaborar este plan porque "si se ejecuta un porcentaje similar de gasto que en años anteriores puede incumplirse el límite de regla de gasto". Cs basó su abstención en la inexistencia de este plan.

En cuanto al Recreativo, el alcalde señaló que no consta en los presupuestos porque no es Ayuntamiento. "Puede estar en el sector público, como lo están una agencia estatal o una comunidad autónoma sin ser Ayuntamiento. Pero no es empresa pública porque su accionariado no es público íntegramente", adujo.

El regidor consideró que ayer quedó en evidencia la posición de cada uno y el compromiso con Huelva. Hasta tal punto que, según valoró, la intervención de Rafael Gavilán dejó claro "que no estamos a distancias tan siderales". Y es que el portavoz de Mesa de la Ría, que retiró sus enmiendas al entender que algunas han sido atendidas y que otras lo serán, reconoció que las cuentas reflejan peticiones que han pasado por los plenos.

El edil había pedido que se dotase con 10.000 euros un concurso de ideas para la reconstrucción y sellado del muelle del Tinto, 60.000 euros para un circuito deportivo para la práctica de running y la elaboración de dos informes técnicos para analizar la situación jurídica de los solares municipales susceptibles de poder albergar huertos urbanos, así como la ordenación prevista por el planteamiento vigente para todos los cabezos, su estado de tramitación y ejecución, su configuración actual, así como sus afecciones sectoriales, patrimoniales y paisajísticas.

Cruz también agradeció el apoyo de los dos ediles no adscritos, Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa -quienes manifestaron que no apoyar el presupuesto era una irresponsabilidad-, así como el hecho de que el resto de grupos, salvo el PP, no trataran de paralizar las cuentas y decidieran abstenerse.

El portavoz de Participa llevó enmiendas por 1,4 millones para Saltés y la cárcel vieja, así como otro millón y medio en ayudas al alquiler, al suministro energético, urgencias sociales o en la compra de autobuses. Aunque fueron rechazadas porque, según el PSOE, no se pueden cubrir con las partidas propuestas, Amador ofreció una oposición constructiva y dejó claro que por delante quedan meses para seguir presentando iniciativas de este tipo de otra manera, con la intención de que fructifiquen.

Pero Cruz sacó toda la artillería contra con los populares, a quienes les dijo que quien les marca la estrategia es "el enemigo". Ya Villademigo les acusó previamente de no querer a Huelva y no presentar propuestas. Así, en respuesta a la acusación de Centeno de que los socialistas hacen "trampas en solitario" con el presupuesto, el regidor señaló que quienes están solos son ellos.

El alcalde refutó la defensa de Centeno sobre la anterior gestión de los populares al preguntarle si eficacia es dejar 400 millones de deuda. Para ello, tiró de ironía: "¿El índice de endeudamiento que han dejado es eficacia? ¿ Es eficacia tener que abonar 840.550 euros de facturas de abogados de la etapa anterior? Usted ha dicho que el PP transformó Huelva como un calcetín. Sí, dejaron el solar del mercado antiguo como un calcetín, una ruina de degradación y suciedad. (...) Un prodigio fue el no conseguir el centro de salud o no promover la rehabilitación de edificios...".

En este punto, reprochó que el PP no hizo nada por mantener el Cuartel de Santa Fe cuando pasó a titularidad municipal (el Ayuntamiento destinará 875.000 euros ahora a su rehabilitación), al tiempo que le recordó a Centeno que ella desempeñó un cargo ejecutivo en el festival y este presupuesto precisamente atiende al saneamiento del mismo al reservar la aportación del Ayuntamiento para pagar parte de la deuda de la gestión de 2015 y 2016.

Además, defendió que "se saca con absoluta transparencia la comunicación institucional, que estará sometida a concurso público, tanto en la forma como en los contenidos, para que no se camuflen partidas en ningún sitio". Fue entonces cuando se preguntó "dónde estaban los 60 millones del Ensanche o los 54 de Aguas de Huelva, porque en la ciudad no, coincidiendo con campañas electorales".

Cruz también le afeó a Centeno su "firme defensa de la intervención municipal" y dejó claro que "no estamos dispuestos a que nos hagan el presupuesto en Madrid". Así, destacó que, a pesar de la sombra del crédito de 2014, la amortización de préstamos bajará el endeudamiento "del 240% al 128%", por lo que el Ayuntamiento está "en la senda del equilibrio y la estabilidad", así como en la defensa de la autonomía local.