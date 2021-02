Los precios bajan en la provincia debido a la ralentización económica

El Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió en Huelva durante el mes de enero respecto al mes anterior (-0,2%), de forma que la tasa interanual se ha situado en el 0,5%, la menor de entre todas las provincias de Andalucía según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que se refiere a la provincia de Huelva, ha sido el capítulo de electricidad, gas y combustibles el que más ha tirado de los precios hacia arriba, en concreto se han encarecido un 10,5%, que junto con las bebidas no alcohólicas que suben un 3% por el incremento de la tasa impositiva de las bebidas no azucaradas, no sirven para enjuagar el descenso generalizado de los productos básicos, los más consumidos y los que tienen más peso en la cesta que conforman la estadística del IPC.

Así, destacan las bajas en vestidos, calzado, artículos textiles para el hogar, aparatos domésticos y paquetes turísticos, fruto de la caída de actividad y de freno en los hábitos de consumo de los onubenses y que se enmarca dentro de una estrategia de fomentar el aumento de la demanda.

En lo que se refiere al comportamiento de los precios en el resto de la comunidad autónoma, el mayor crecimiento mensual lo ha protagonizado la vivienda, con una subida del 4,6%, seguida de transporte (1,7%) y alimentos y bebida no alcohólicas (1,1%). Comunicaciones creció un 0,5%, bebidas alcohólicas y tabaco un 0,2% y Hoteles, cafés y restaurantes un 0,1%.

Como en Huelva, los precios han descendido en Andalucía en enero en vestido y calzado (-16,1%), ocio y cultura (-0,4%) y menaje (-0,3%) y se han mantenido en medicina y enseñanza. En términos interanuales, en comparación con enero de 2020, la mayor subida le ha correspondido a vivienda (5,0%), seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%), vestido y calzado (1,0%), hoteles, cafés y restaurantes (0,8%), enseñanza y menaje (0,7%), bebidas alcohólicas y tabaco (0,2%) y en medicina (0,1%). Por contra, en la comparativa interanual, los precios han bajado en comunicaciones (-3,5%), transporte (-2,8%) y en ocio y cultura (-0,1%).

Por provincias, con respecto al mes anterior, el IPC de enero ha subido en dos provincias, Málaga (0,2%) y en Sevilla (0,1%); han bajado en cuatro –Granada (-0,5%), Almería y Jaén (-0,3%) y Huelva (-0,2%)– y han permanecido inalterados en Cádiz y en Córdoba.

En términos interanuales, respecto a enero de 2020, los precios han aumentado en todas las provincias andaluzas con las siguientes tasas: Málaga, 0,8%; Cádiz y Jaén, 0,7%; Córdoba y Sevilla, 0,6%; Almería, Granada y Huelva, 0,5%. En este capítulo, la tasa registrada en Andalucía (0,6%) es superior a las de las comunidades de Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana (0,5%), Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra (0,4%), Canarias, Castilla-la Mancha (0,2%) y La Rioja (0,3%).

Por su parte, la tasa andaluza es inferior a la de Melilla (1,6%) Islas Baleares (0,7%) y coincide con la de Extremadura, País Vasco y Ceuta. A nivel nacional, el IPC no experimentó cambios en enero respecto al mes anterior, pero subió un punto en tasa interanual, hasta el 0,5%, registrando así su primera tasa positiva tras nueve meses en valores negativos. Esta tasa del 0,5% es una décima inferior a la avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE situó la tasa interanual de enero en el 0,6%.