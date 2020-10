Los nuevos positivos por Covid-19 ascienden a 82 en Huelva en los dos últimos días

Asimismo, en el instituto Fuentepiña de Huelva han sido confinados alumnos de tres grupos de 1º de ESO , quienes permanecerán diez días aislados tras el positivo de uno de los estudiantes. El profesorado, no obstante, se ha incorporado con normalidad (sin necesidad de confinamiento, ni prueba alguna), continuando con su actividad docente.

Ayer también trascendió el fallecimiento de dos personas en la residencia de mayores de San Juan del Puerto , como confirmó el Ayuntamiento de la localidad, donde se contagiaron del virus 32 ancianos y once trabajadores. La alcaldesa, Rocío Cárdenas, en nombre de todos los sanjuaneros transmitió "su pesar y apoyo" a las familias de las personas fallecidas, una de ellas vecino del municipio, y lanzó un mensaje de "fuerza y ánimo a todos en estos momentos".

La Junta de Andalucía recuerda que el martes no se pudieron actualizar los datos en el comunicado diario debido a problemas técnicos, pero que en Huelva los positivos, tras someterse a las pruebas diagnósticas pertinentes, eran entonces 2.008, los hospitalizaron fueron 297; los ingresados en la UCI, un total de 36, y las personas que lograron restablecer su salud eran 779.

El Ayuntamiento de Nerva cierra hoy sus puertas por un contagio

El Ayuntamiento de Nerva hizo ayer público el positivo por Covid-19 en uno de sus trabajadores que no reside en la localidad minera. Todas las pruebas realizadas a los compañeros de su departamento y contactos estrechos han resultado negativas. No obstante, dos empleados públicos deberán guardar cuarentena como medida de precaución. Desde el Consistorio anuncian que el edificio municipal no abrirá al público hoy para proceder a su desinfección.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, destacó la diligencia con la que se ha actuado y agradece a los profesionales del centro de salud nervense la celeridad con la que se han llevado a cabo en el mismo día las pruebas a todos los empleados públicos que han mantenido contacto con el positivo. Asimismo, pidió precaución a toda la población. “Estamos en unos momentos delicados y la única vacuna que hay actualmente es una actitud lo más respetuosa posible con las normas sanitarias por el bien de todos”, subrayó. (J.A. Hipólito)