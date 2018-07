Los populares denuncian que el Plan de Verano no cumple las expectativas de la sanidad

Cerrado por vacaciones. Esa es la respuesta del Gobierno de Susana Díaz a la sanidad onubense en plena época estival, a tenor de los datos del Plan Verano activado por la Junta de Andalucía para, supuestamente, reforzar los centros sanitarios onubenses, según indicó el PP en una nota informativa.

La vicesecretaria de Política Municipal y Desarrollo Rural del PP andaluz, Maribel Lozano, fue recibida a las puertas del consultorio de La Antilla por el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González; el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, y cargos del PP provincial.

En La Antilla, núcleo costero que multiplica exponencialmente su población en estos meses, Lozano incidió en la "insuficiencia" del Plan Verano de la Junta. Un plan, que "no cumple con las expectativas ni con las necesidades de los andaluces, de los onubenses y de todas aquellas personas que vienen de otros territorios a pasar el verano en esta tierra".

Un Plan de Verano, prosiguió, "que no viene a ayudar sino a complicar más la situación porque no va a cubrir las necesidades. Cuenta con una financiación escasa y es un calco de planes de verano de otros años, que ya sabemos que no funcionaron porque su resultado fue el colapso en las Urgencias, la falta de atención a los pacientes y la preocupación de los profesionales porque se ven absolutamente desbordados al tener que atender a mucha más población".

Recalcó que "no es nada nuevo que verano tras verano nos encontremos con los mismos problemas que afectan de lleno al funcionamiento de la sanidad andaluza: centros cerrados por falta de personal, cierre de camas y de alas hospitalarias, colapso en las Urgencias o retrasos en las pruebas diagnósticas".