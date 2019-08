Una pluma consejera con solo doce años

“Voy a hacer algo que le pueda servir a otra mucha gente”. Esto fue lo que pensó Francisco Navarro con 12 años al comienzo de este verano. Este adolescente se fijó en su padre, del mismo nombre, y que en Huelva es reconocido como director de la Orquesta Sinfónica. Navarro (padre) es un hombre inquieto que le encanta su trabajo y que acapara distintas facetas que son visibles en las redes sociales y youtube, que van desde clases de orquesta, como conferencias para emprendedores. Una de sus virtudes es la de escribir libros, sobre todo a través de Amazon. Su hijo ya ha dirigido a una orquesta y este verano decidió escribir una obra con la que poder ayudar a los demás jóvenes de su generación. Y no solo se puede adquirir ya a través de internet sino que ha conseguido el sello de best seller. Con 12 años.

Líder a los 12, se ha fraguado en poco más de un mes y engrosa diferentes consejos para los adolescentes entre sus páginas. “Recientemente había visto distintos vídeos sobre el éxito en personas y me leí un libro de un chico de 13 años sobre distintos consejos para adolescentes en su vida”, explica Navarro a Huelva Información la razón de la elección de esta temática. Esta nueva experiencia que finalmente ha sido satisfactoria, nada más hay que comprobar el propio éxito en internet, comenzó con las normales dudas: “no sabía cómo empezar”. Sin embargo todo terminó sobre ruedas gracias a una estructura que tenía clara.

“Los consejos que doy en el libro son cosas que me han ocurrido en mi vida, otras que he visto a amigos y distintas cuestiones que he visto en vídeos que me han llamado la atención”. Así, la línea del libro se divide en distintos capítulos en el que cada uno tiene un consejo que “engloba a más consejos”. Entre ellos, Navarro habla sobre cómo llevar una vida sana con 12 años, o cómo aislarte de la tecnología y “no estar viciado a los videojuegos”. Y además, al final de cada capítulo aparece un reto a cumplir por el lector.

Otro de los apartados está enfocado en los estudios ya que “hay muchos chicos que no se dedican a estudiar y pasan el tiempo haciendo otras cosas”. Todas estas cuestiones, asegura Francisco Navarro, influye en los jóvenes de su edad. De ahí la razón de este libro. “Hay mucha gente que lo necesita”. En este tema de la educación, el propio autor tiene un amigo enganchado a los videojuegos y “está teniendo problemas en el colegio porque ha suspendido muchas asignaturas”. Entre esas líneas Navarro aconseja a los chicos de su edad cómo estudiar mejor.

Algunos de los obstáculos que tiene que sortear un joven de unos 12 años también los ha tenido que superar ya que por ejemplo “antes yo no llevaba una vida muy saludable –que también lo escribo en el libro–”. Una de sus influencias viene de un chico de Estados Unidos que lleva a gala la corriente de por qué “un niño desde pequeño no puede ser emprendedor”, explica su padre. “Hoy en día él quiere llevar las riendas de su vida, buscar iniciativas para aportar... y hay muchos modelos de inspiración en Estados Unidos acerca de esa nueva corriente y que en España no está muy instaurada”.

Puede que sea el primero de muchos libros que va a regalar Francisco Navarro a la sociedad. Esta faceta la une a aficiones como jugar al fútbol, dirigir música, tocar el violonchelo y la magia. “De mayor me gustaría adentrarme más en el mundo de la mente y crear mi empresa”, señala Navarro, un reflejo polifacético como el de su padre.