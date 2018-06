De pleno trámite a rifirrafe por el contrato de Eurosamop

Con el sentido del voto muy claro desde antes de comenzar, el sentido del Pleno pivotó de la aprobación de la adjudicación de las acciones a la publicación por parte de Huelva Información del contrato de gestión de Eurosamop. La decisión de la Mesa de Contratación quedó en un segundo plano.

Debía ser un Pleno tranquilo y de trámite, pero los grupos políticos se enfrascaron en un intercambio de mensajes con la exclusiva de este diario sobre la mesa. El más encendido fue el intercambio de golpes entre el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, y el portavoz del grupo municipal Socialista, José Fernández.

Gavilán, con una copia del contrato en la mano, denunció su contenido, acusando al equipo de Gobierno de ocultar información. Fernández le replicó con dureza. "Gavilán dice que el pliego es un traje medida y demuestra que sería un mal sastre porque Eurosamop no ha aparecido al concurso", le recriminó. Sobre la insistencia de Mesa de la Ría sobre el patrocinio al Recre y su pacto con Juanma López, el edil socialista le insistió en que "se trae en septiembre de 2016 y el contrato se firma en junio de 2017. Usted miente, que es algo habitual. Va a tener que demostrar que el alcalde conocía el contrato. No se puede disparar de forma gratuita". Además, "me sorprende que hable del patrocinio cuando usted votó en contra". Sobre la conveniencia de dar continuidad al patrocinio insistió Gavilán al equipo de Gobierno en que "hable con Mendoza para que no se retire como consecuencia del contrato, ayúdelo para que pueda hacer frente a los compromisos". En una línea parecida, el portavoz Popular, Manuel Remesal, pidió que "el contrato no afecte a la materialización de la venta y a la planificación", para reprochar que "nos hubiese gustado enterarnos de otra manera y no a través de Huelva Información". Ciudadanos compartió idéntico mensaje.

A las formaciones que cuestionaron el contenido y las condiciones del contrato respondió Fernández recordando que "cuando en el año 2017 la Mesa de Contratación dejó desierta la venta usted se fue a su casa, mientras que otros seguimos trabajando para que el Recre siguiese adelante. Nos podrá gustar más o menos el contrato, pero permitió al Recre seguir vivo".

Pedro Jiménez (IU) atacó directamente también a Fernández, a quien acusó de poner en peligro la venta porque "no sabemos si la adjudicación conducirá a la venta definitiva porque habiendo personas interesadas puede ser que desistan por la gran labor del señor Fernández y su equipo". Lamentó que "nos hemos desayunado lo que nos hemos desayunado en la prensa".

No escapó Jesús Amador a la trifulca. El único voto en contra de la adjudicación atacó con dureza al equipo Gobierno por su gestión del proceso, lo que le valió el calificativo de "calumniador profesional" por parte de Fernández.