La Junta de Personal denuncia escasez de plantilla en los centros de salud

La Junta de Personal de Atención Primaria, compuesta por CCOO, CSIF, SM, UGT y SATSE denuncian, un año más, la pésima situación que atraviesan los centros sanitarios de la provincia en la época estival ante la deficitaria política de contratación llevada a cabo por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Esta precaria situación se agudiza -explica la Junta de Personal en un comunicado- en los centros de Atención Primaria de la zona costera y periferia, provocado por el aumento de población durante el verano y la falta de refuerzo de profesionales, a lo que se suma las "pésimas condiciones laborales que oferta la Administración andaluza para cubrir y reforzar las plantillas de todas las categorías profesionales, tanto sanitarias como no sanitarias". Escenario, explica la Junta de Personal, que se repite reiteradamente cada año, y que así es denunciado sistemáticamente por los profesionales.

Continúan exponiendo que, las condiciones laborales son tan deplorables que se dan circunstancias en que por la falta de contrataciones de personal, hay profesionales que se ven obligados a cubrir varios consultorios a la vez, como lo que está ocurriendo en la zona del Ándevalo.

Condiciones todas estas, acusa la Junta de Personal, que está generando una fuga de profesionales hacia al extranjero, forzando ello a contratar por parte del SAS a personal que carece de especialidad (como sucede en Medicina Familiar y Comunitaria) y por tanto ofrecer una dudosa calidad asistencial a la ciudadanía.

Así, la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva advierte a la Administración que esta situación no se puede permitir por más tiempo, ya que no solo los profesionales del SAS sufren por ello (sobrecarga laboral, condiciones laborales pésimas, estrés…) sino que la atención sanitaria que se ofrece a la población no cumple con los estándares de calidad y seguridad recomendados, poniendo por tanto en riesgo la salud de los usuarios de la sanidad pública onubense.

En esta línea, se exige un inmediata solución por parte del SAS a esta problemática que "se repite lamentablemente cada año en verano, lo que pasaría por una adecuación de las plantillas de los profesionales y una mejora de las condiciones laborales para que éstos puedan ejercer su labor de manera óptima".