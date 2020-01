El pequeño comercio prevé que las ventas en rebajas bajen un año más en Huelva

Hoy comienzan las rebajas, que decorarán escaparates y tiendas hasta finales de febrero. Aunque eso sí, para el pequeño comercio son rebajas “entre comillas”, señala a Huelva Información el secretario de Huelva Comercio, Daniel Caldentey, puesto que “nadie tiene ya en la cabeza que hoy empiezan las rebajas”. Por esta razón, el secretario de Huelva Comercio apunta que el concepto “está diluido” y “no tiene nada que ver” con lo que ocurría antes de 2011, o lo que es lo mismo, antes de la liberalización de los períodos de rebajas. “Las rebajas se han quedado como una promoción más dentro de las muchísimas que hay a lo largo del año que ponen en marcha las grandes cadenas y que hacen tanto daño al pequeño comercio”, apunta Caldentey, quien recuerda que el concepto de rebajas lo inventó el pequeño comercio “para limpiar stock al final de la temporada”, a lo que se sumaron las grandes multinacionales.

Las previsiones de ventas para el pequeño comercio son similares a la de años anteriores. Este efecto de rebajas que se pierde, según Huelva Comercio, afectará a la facturación entre un 5% y un 10%. Ahora ya el consumidor “está acostumbrado a comprar siempre con descuentos”, un motivo por el que los pequeños comerciantes continúan año tras año reivindicando que la Junta vuelva a implantar un “marco regulatorio de obligado cumplimiento” para el período de rebajas con una fecha de inicio y otra de final con el objetivo de recuperar “para lo que están pensadas las rebajas”.

Caldentey señala que ya hay algunos establecimientos –tanto de grandes cadenas como de comercios de proximidad– del sector textil que comenzaron sus descuentos el pasado día 26 de diciembre, aunque la verdad es que “la gran parte” comienza hoy.

Y según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Andalucía los onubenses serán los que menos gastarán en las rebajas (83 euros) de toda la región. Por gasto en sectores, y a nivel general, el textil (52 euros) será donde más se invierta seguido por el calzado y los complementos con 18 euros.

Este año hay una novedad importante desde que la Junta de Andalucía publicase el pasado mes de noviembre un cambio normativo en la Ley de Comercio que afecta “bastante al comerciante y creo que también al consumidor”. Y es que a partir de ahora no estará permitido agrupar varios artículo bajo un cartel con un mismo precio sino que “tienes que tener etiquetados todos y cada uno de los artículos que estén rebajados”. Desde el pequeño comercio entienden que supone un problema ya que “primero entendemos que el consumidor está perfectamente informado y no engañado si ve en una mesa todos los artículos expuestos que tienen precio único, aunque no estén etiquetados”. Y aparte de eso, “al tener que etiquetar todos los artículos rebajados, una tienda que tiene más de 6.000 artículos expuestos tiene que etiquetarlos todos en una noche porque al día siguiente empiezan las rebajas”, algo que entienden como una “carga más para el pequeño comercio”.