Qué hacer en las aulas de Huelva cuando el calor aprieta

Falta justo una semana para que el próximo jueves 23 de junio acaben las clases en gran parte de las etapas educativas. Es el remate de un curso que previsiblemente marque el final de un periodo extenuante para la comunidad educativa al completo. Clases telemáticas de un día para otro, alumnos y docentes con mantas y abrigos en clase porque había que facilitar la ventilación, ambas cuestiones derivadas de la pandemia y, para terminar, una ola de calor.

Las temperaturas inusualmente elevadas de los últimos días impactan en las sufridas aulas, donde han tratado de afrontarlas de la mejor manera. El calentamiento es un hecho y no resulta descabellado pensar que episodios similares se repitan en estas fechas e incluso en septiembre, con el curso escolar ya comenzado. Por tanto, el debate está abierto entre los que plantean cambios en la jornada escolar para flexibilizarla en estas circunstancias y aquellos que señalan la raíz del problema en disponer de unas instalaciones adecuadas.

La Consejería de Educación puso en marcha un plan de climatización para los centros educativos que no se ha completado, es el caso de uno de Córdoba en el que esta semana padres y madres recogieron a sus hijos en señal de protesta por las elevadas temperaturas que debían soportar en su interior -el límite establecido está fijado en 27 grados-.

Las circunstancias son dispares y no todos los centros cuentan con los mismos medios. El CEIP Tartessos de la capital onubense estrena este curso un sistema de refrigeración adiabática, una vía alternativa al aire acondicionado convencional que funciona bajando la temperatura del aire interior mediante la evaporación del agua. Según informó la Junta cuando anunció esta novedad, tiente la ventaja de un bajo consumo eléctrico (hasta un 80% inferior al del aire acondicionado), menos emisiones de CO2 y un coste más bajo de inversión inicial y de funcionamiento. Funciona con las ventanas abiertas y utiliza siempre aire fresco, sin recirculación, mejorando así la calidad del aire interior.

Su directora, Carmen Borrero, explica que "rebaja en 5 o 6 grados la temperatura del exterior, así que nos ha aliviado en esta ola de calor, antes la planta de arriba era inviable y ahora es la más fresquita, se nota nada más subir las escaleras".

Juan Alfonso Molina dirige el colegio rural Aderán 2, con sedes en Sanlúcar de Guadiana y El Granado, municipio este último que salta a la actualidad todos los veranos por ser el escenario de las temperaturas más elevadas de la provincia. "Nos apañamos", dice su director y es que precisamente en El Granado las aulas sí cuentan con aire acondicionado gracias a una inversión municipal de hace varios años.

La segunda sede "para el frío está bien acondicionada" tras la instalación reciente de calefacción y en cuanto al calor, actualmente tienen aprobada por la Junta la implantación de la refrigeración adiabática. Mientras se hace realidad, utilizan el porche para el recreo y las sombras que proyecta el propio edificio. El director explica que, por ejemplo, este miércoles a las 9 el termómetro marcaba ya 29 grados, así que "las aulas del lado contrario al sol, estaban un poquito mejor".

Juegos de agua en Educación Física y clases al aire libre son algunas de las opciones utilizadas en el colegio Ciudad de los Niños, un centro antiguo y con muros más gruesos y mucha superficie donde buscar la acogedora sombra. Su director, Diego Gómez, apunta que "en la planta de abajo, donde está FP, el calor es un poco más soportable, pero arriba no se puede". Gómez añade que "si nos movemos, sí podemos coger sombra porque el colegio es muy grande, así que hemos animado a los docentes a llevar sus clases fuera, así que se han dado algunas de matemáticas y también de inglés".

El CEEE Sagrada Familia se dedica en exclusiva a la Educación Especial, alumnos con una casuística casi infinita donde cuando aprieta el calor "principalmente procuramos salir lo menos posible", explica su directora, Mª Carmen Cordero. En pocas aulas, casi todas con patio que no tienen sombra, cuentan con aire acondicionado. Para los recreos recurren a salas grandes donde sí disponen de esa refrigeración "para los alumnos más delicados".

Así las cosas, cada centro de los recursos a su disposición, que son dispares. Las tornas del panorama térmico comienzan a cambiar pero, ¿qué hacer cuando se repita un episodio similar? El sindicato CSIF plantea la flexibilización de la jornada lectiva en este tipo de circunstancias a la vez que reclama a la Junta "seriedad" y "diligencia" en la aplicación de la Ley de Climatización aprobada en 2020. CCOO también ha manifestado su rechazo a "la falta de inversión en enseñanza pública" y sus consecuencias en la reciente ola de calor. "Las aulas siguen sin estar adaptadas bioclimáticamente a las necesidades reales que se nos presentan y esto se debe, sin lugar a dudas, a una clara falta de previsión", concluía el sindicato a través de una nota.

Por su parte, UGT traslada la "indignación" del cuerpo docente por cuanto "es el único de la Administración cuyo centro de trabajo no está debidamente acondicionado". Es "agobiante", añade Inmaculada Torres, responsable del sector de Enseñanza del sindicato en la provincia, "ni rinden los niños ni los profesores". Jesús María Prieto, presidente de ANPE en Huelva, indica que "no hay un plan ambicioso" para afrontar este problema, tan sólo, agrega, "actuaciones puntuales, no hay inversión y se evita el aire acondicionado".

A nivel autonómico, el sindicato Ustea incide también en la falta de aplicación de la Ley de Bioclimatización y recuerda que la normativa de seguridad y salud laboral marca el umbral del estrés térmico en 27º "y en muchos centros se superan ampliamente los 30º", según manifiestan en un comunicado.

De parte de las familias, las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la educación pública (Codapa) ha manifestado que ante una subida acusada de temperaturas la flexibilización horaria "no es la solución" por el problema que plantearía para la conciliación familiar. Al igual que los sindicatos, aluden al Plan de Bioclimatización que, agregan, "lleva dos años en un cajón".