Más de 101.000 pensionistas onubenses ya cobran 99,07 euros más al mes, pese a la oposición del PP a esta subida, cumpliendo así el Gobierno de Pedro Sánchez su compromiso de aplicar el 8,5% en la cuantía de sus pensiones conforme al IPC (Índice de Precios al Consumo), lo que va a suponer más de 1.200 euros más al año.

El senador Jesús González lo ha puesto de manifiesto a las puertas del centro de mayores Mora Claros de la capital, junto al también senador Amaro Huelva, donde han realizado un reparto de material informativo sobre esta subida, que ya aparece en sus cuentas bancarias desde este mes de enero.

El senador onubense ha destacado la importancia de este incremento, "que sitúa la pensión media en Huelva en 1.264,58 euros. Y es importante también porque revierte ese sistema nefasto que se inventó el Partido Popular en la anterior crisis por el cual las pensiones solo subían un 0,25%, lo que supondría que, con el PP a nuestros pensionistas solo se les habría subido 2,62 euros al mes, frente a los casi 100 euros con el PSOE".

Jesús González ha indicado que "con ello se consolida esa tendencia de compromiso con nuestros mayores desde el comienzo del Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, y lo decimos porque desde esa fecha ha subido la pensión en casi 225,95 euros. Si hacemos una comparativa con el PP, y se hubiera utilizado el modelo del factor de sostenibilidad de ese incremento del 0,25%, hubieran subido escasamente 13,05 euros. De nuevo, comparen 225,95 frente a 13,05", ha subrayado.

Al hilo de ello, ha incidido en que "el camino no ha sido fácil, porque hemos tenido en la defensa de los derechos de las pensiones a la derecha y a la ultraderecha en frente, y a toda esa maquinaria mediática y económica del PP y de la derecha que estaba en contra de esta subida de las pensiones", ha espetado.

Así, el senador onubense ha aseverado que "el PP no quería, no quiere y no querrá que se suban las pensiones al IPC, todo han sido trabas. Y, además, han tenido siempre de compañero a la ultraderecha, siempre se unen para recortar derechos. Tanto es así que en todas y cada una de las votaciones que se han hecho en el Parlamento, siempre han votado en contra".

Asimismo, ha recordado que cuando gobernaba el PP y cuando se estaba en los momentos más duros de la crisis, quitó la subida del IPC y puso el factor de sostenibilidad del 0,25%.

Para el senador socialista, "este compromiso de la subida de las pensiones evidencia que sí se puede tener una subida justa de las pensiones para los mayores y se puede crecer como lo estamos haciendo al 5% y no como pronosticaban los agoreros de la derecha cuando decían que este país no podía avanzar ni crecer si se subían las pensiones. Se ha demostrado la falacia y la falsedad de esas afirmaciones".

“Se puede hacer una subida justa de las pensiones y modificar la reforma laboral, -ha agregado- subir el Salario Mínimo Interprofesional y conseguir crecer en tasas de empleo. De hecho, está ayudando a la sostenibilidad el sistema de pensiones, porque está conllevando un mayor sueldo, unas mayores posibilidades de empleo y unas mejores cotizaciones para el sistema de la Seguridad Social”.

Y, finalmente, con ello se demuestra que se puede subir las pensiones y también garantizar el futuro de las mismas, como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha vuelto, tras más de once años, a llenar la hucha de las pensiones con más de 3.000 millones de euros para garantizar esa sostenibilidad también del sistema.

"Por tanto, nos sentimos especialmente satisfechos de este compromiso, de esta actuación, que es una de las medidas estrellas de este Gobierno y que garantiza la seguridad para los más de 10 millones de pensionistas de España, los más de 1,6 millones en Andalucía y los más de 101.000 pensionistas de Huelva", ha concluido.