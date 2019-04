Los pensionistas apelan a los problemas "de verdad"

Aunque definido en líneas generales en algunos casos, y de forma más concreta en otros, ya se conocen las medidas sobre pensiones que defienden los partidos políticos para el próximo día 28 de abril. El PSOE propone “eliminar el actual índice de revalorización y actualizar las pensiones anualmente con el IPC real”. Una medida que comparte Unidas Podemos, que coincide en la necesidad de eliminar el déficit del sistema de Seguridad Social, en el caso de los morados mediante la recuperación de la deuda bancaria. Propone dar libertad a los contribuyentes para elegir los 35 años cotizados que más les beneficien en el momento de calcular la prestación que recibirán, además de ofrecer a quienes hayan contribuido al menos 35 años poder jubilarse de forma anticipada sin penalización.

El PP coincide con los anteriores en la necesidad de revalorizar las pensiones conforme al “coste de la vida”, aunque con matices, ya que no solo pretenden vincular las pensiones a la variación del IPC, sino también a “otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad”, los cuales no desvelan. Vox defiende que “las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF” y “un nuevo modelo para nuestras pensiones (mixto de capitalización y reparto)”. Por su parte PP y Ciudadanos tiran de iniciativa privada para incentivar el ahorro.

Más bien ajenos a esta propuestas, bien por falta de centralidad del debate en los discursos de los líderes políticos de nuestro país, bien por un cierto hastío hacia los mensajes, los principales afectados, los jubilados, ven estas elecciones generales como “unas más”, ya que muchos han dejado de confiar en las promesas.

Juan Pérez considera que “aunque cada vez hay más partidos, al final son todos lo mismo”

Es el caso de aquellos que frecuentan diariamente el Centro de Día para Personas Mayores de Cartaya, la mayoría pasa las tardes hablando sobre todo de “nuestras cosas” y de “nuestros problemas particulares” porque “lo de los políticos no tiene arreglo, y hablar de lo que dicen es perder el tiempo”. Prefieren también disfrutar de su edad dorada “con un vinito para acompañar el tocino”, ya que como asegura mientras corta un trozo Juan Pérez Franco (72 años) “sin abusar, aún podemos seguir aprovechando muchas de las cosas buenas que tiene la vida”.

Pérez Franco, que lleva ya nueve años jubilado después de haber trabajado toda la vida como oficial de primera en la construcción por cuenta ajena, goza de una paga de 1.230 euros, por lo que se considera “un privilegiado”.

Preguntado por las elecciones piensa que “aunque cada vez hay más partidos, al final son todos lo mismo”, y al contrario que la mayoría del resto de compañeros con los que comparte vino y tocino, considera que “nos lo jugamos todo en estas elecciones”.

Catalina Rodríguez pide a los cargos públicos que “trabajen” para “darnos una vejez digna”

No obstante afea a los políticos que “se pierden muchísimo en hablar de cosas que a los ciudadanos no nos interesan”. Por ejemplo, prosigue, “sobre los mayores y nuestros problemas se habla muy poco, cuando no hay derecho a que solo se nos suba anualmente la paga en un 0,25%. Es ridículo, sobre todo teniendo en cuenta que los políticos se suben lo que les da la gana”.

Piensa que a los mayores “se nos debería tratar con más respeto, y no como a niños chicos” y que “nos tendrían que mimar mucho más porque estamos en la recta final de nuestras vidas y solo se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones para que les votemos, sobre todo los políticos falsos que prometen mucho y no hacen nada”.

Jerónimo Cejudo (73 años), que también ha trabajado en la construcción, aunque por cuenta propia, se define como un “mileurista”, lo cual ha logrado después de haber cotizado el doble como autónomo durante los últimos 15 años de su vida laboral.

Piensa que estas elecciones son “como todas” y los políticos “buscan lo mejor para ellos”. También considera que “están siendo muy faltones y solo hacen insultarse y faltarse al respeto”. “Me gusta ver las noticias para estar informado de la actualidad, pero asquea escuchar algunas de las cosas que están diciendo algunos mientras que de nuestros problemas hablan poco”. A modo de ejemplo, concluye, “yo por ejemplo estoy muy preocupado porque se está vaciando el fondo de pensiones y no se sabe que va a pasar en el futuro. Ya no tanto por nosotros, sino por los que vienen detrás”.

A sus 61 años, Josefa Macías recibe una pensión de viudedad desde hace 17, y también se defino como “mileurista”. Asegura que su principal preocupación han sido siempre sus hijos, mostrándose “orgullosa” porque, siendo ama de casa y habiéndose quedado viuda a los 45 años “he podido dar a mis tres hijos estudios universitarios con muchísimo esfuerzo”.

“Veo bien que haya elecciones”, afirma sobre los comicios del 28-A, y confiesa que le gustaría “seguir como estamos ahora. Prefiero que las cosas sigan como están porque da miedo pensar en lo que puede venir”. A pesar de ello también afirma “todos los políticos dicen lo mismo, que van a hacer mucho, y después no se preocupan”, y coincide con muchos de sus compañeros en que “hay políticos que solo hacen tirarse unos a otros, faltándose al respeto, cuando lo que tendrían que hacer es hablar más sobre nuestros problemas”. En este sentido asegura que no escucha mucho las noticias porque “para ver insultos y faltas de respeto prefiero no ponerla. Hay mucha crispación y cada uno va a lo suyo”.

Manuela Escobar (84 años), trabajó inicialmente en el campo, y después 24 años en Bruselas como asistenta del hogar. Percibe 800 euros del gobierno belga porque “en España nunca llegue a cotizar por el trabajo en el campo. Afirma que los políticos “se preocupan bien poco de los problemas de los ciudadanos porque cada uno va a lo suyo”. Y aunque matiza que “es verdad que hay algunos que hablan de asuntos que nos interesan, otros se llevan todo el día hablando de temas como Cataluña, y no del resto de España y de los problemas verdaderos de los españoles, que también existimos, y que no son solo Cataluña”.

Catalina Rodríguez tiene 75 años y también ha trabajado en el extranjero. Más de 20 años en Alemania como asistenta del hogar y en la consulta de un médico, mientras su marido trabajaba en una fábrica. Pero a diferencia de la anterior no percibe pensión alguna porque nunca cotizó en Alemania.

Como el resto, también opina que “se están diciendo muchas mentiras” de cara a las elecciones, y que los políticos “deberían cumplir lo que dicen porque en el momento de la verdad no hacen nada”. Para ella su principal preocupación es considerar “totalmente injusto” que “a muchos mayores que estuvimos en el extranjero, después de 20 años en España, el Gobierno español nos quitara dinero, como nos sucedió a mi marido y a mí, que tuvimos que pagar 4.000 euros”. Por ello, concluye, “lo que tienen que hacer trabajar mucho más por una vejez digna para todas esas personas que nos hemos llevado buena parte de nuestra vida trabajando para levantar España”. Por último coincide en señalar que “para llegar al gobierno no hay que insultarse”.