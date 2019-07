Cuatro pensamientos de gente con inteligencia emocional que mejora el entorno laboral

La inteligencia emocional es una decisión racional. Esta primera frase parece una contradicción, pero no lo es. Ser inteligente emocionalmente es tomar la decisión de conocernos a nosotros mismos y tener en consideración nuestra parte más visceral. Esto significa pararnos a saber cómo funcionan nuestras emociones y qué nos provocan, para entrenarnos en cómo utilizarlas de forma adaptativa, o lo que es lo mismo, de forma que nos sirva para algo productivo. No se me ocurre nada más racional que eso, ni más útil sobre todo en esas situaciones que nos suelen desestabilizar, como por ejemplo las del trabajo.

Por eso, las empresas más avanzadas y con más visión ya están facilitando el desarrollo de la inteligencia emocional de sus trabajadores. Porque la gente con mayor conocimiento de sus procesos emocionales son compañeros más equilibrados, más leales y más comprometidos con su trabajo, lo que se traduce en mayor productividad, menor rotación y mejor clima laboral. ¿Alguien da más?

Así que, mientras esta buena costumbre de facilitar el aprendizaje emocional de sus personas se extiende entre todas las empresas de todo tamaño del mundo, comparto más adelante algunas frases que encierran pensamientos que nos ayudan a cuidarnos. Les aviso que seguramente ya las conocen, pero también posiblemente les cuesta hacerlas verdad. Y si las aplicamos en el plano profesional, además de cuidarnos, incidimos directamente en la cultura corporativa de las empresas y, de esa forma, en su Responsabilidad Social.

Antes, un acuerdo racional

Pongamos en contexto un poco la Inteligencia Emocional, así con mayúsculas, porque en mi opinión este aún novedoso término, que se consolida como la competencia humana más demandada del presente siglo, las merece.

Desde que Peter Salovey y John Mayer desarrollaron por primera vez el concepto en 1990 y cinco años después Daniel Goleman lo llevara a bestseller, se ha escrito mucho sobre inteligencia emocional. Numerosos investigadores y autores de muy diversas disciplinas en todo el mundo han realizado diferentes aproximaciones a la inteligencia emocional, y la verdad es que no hay un acuerdo claro sobre cuáles son las habilidades que debe poseer una persona para ser emocionalmente inteligente. En lo único que se está de acuerdo es que desarrollarla nos hace la vida más feliz y, sobre todo, más fácil. Dos buenas razones, sin duda, para seguir investigando.

La inteligencia emocional, además de una teoría, es una forma de hacer y pensar. La perspectiva que más nos interesa es la que se relaciona con nuestra psicología y nuestras conductas, y desde ahí la inteligencia emocional es el conocimiento que tenemos sobre cómo funciona nuestra dimensión emocional para ponerla de nuestra parte con un motor inevitable: nuestros pensamientos.

Todo empieza en el autoconocimiento, la visión más genuina que tenemos de nosotros mismos. Dígame una cosa, ¿usted se conoce? Ahora piense una cosa más, ¿se acepta? Y si quiere dele una vuelta de tuerca más a esta importante reflexión sobre usted mismo: ¿se respeta? La última pregunta: ¿siempre?

Todo podría estar empezando para usted y para la decisión racional de ser consciente de su inteligencia emocional en este mismísimo momento. Dependerá de las respuestas que se haya dado en el párrafo anterior, y de lo honestas que hayan sido.

Pensamientos emocionalmente inteligentes

Las personas con un autoconocimiento alto suelen estar seguras de sí mismas y saben gestionar sus propias expectativas la mayoría de las veces. Por eso no se les cruzan los cables ni sienten que estén afectando a la calidad de nada por tener este pensamiento: La perfección no existe. Porque además es cierto: la perfección no existe. Es muy bueno y tranquilizador repetirlo.

Así que la próxima vez que se atrape dando la vigésimo quinta vuelta a algo, o castigándose internamente por algún error, recuerde que el ser humano no es perfecto, y que ser consciente de nuestras limitaciones nos hace más poderosos. Me encanta una frase cuya autoría se ha diluido en la inmensidad de internet: unas veces se gana y otras se aprende. Por muy desagradable que sea, a veces sirve más la derrota que el éxito.

En segundo lugar, aunque podría ir en el primero, las personas con un autoconocimiento alto también suelen tener claro lo que les gusta y lo que no les gusta de los demás, y de sí mismas claro. Por esto tienen y asumen otro pensamiento emocionalmente inteligente: No es posible caerle bien a todo el mundo.

Conozco a pocas personas que no tengan claro esto último, y sin embargo a muchas que a pesar de tenerlo claro siguen sufriendo y alterando su forma de actuar cuando no lo consiguen. No es necesario. Preocuparse demasiado por eso nos hace perder energía y, de alguna forma, descuidar a quienes sí que nos valoran.

El tercer pensamiento que evidencia una gran inteligencia emocional es el siguiente: No son las personas, son sus conductas. Pensar así nos permite ser capaces de separar a cada persona de lo que hace, y evitar hacer juicios sumarios de los demás por interpretar desde nuestro prisma lo que han hecho, ignorando las mil y una razones que podemos tener para actuar de una forma determinada. Si llega tarde, ha llegado tarde, no es que sea un irresponsable. Al menos no en principio. Y si no ha llamado es que no ha llamado, no que pase de mí. Igual, también, al menos no en principio. ¿Para qué adelantarse?

Y el cuarto pensamiento que quiero compartir es: Sólo soy responsable de mi intención. O dicho de otra manera: no soy responsable de lo que digo o lo que hago, soy responsable de la intención con la que digo o hago las cosas. ¿Se imaginan un mundo en el que todas las personas se hagan responsables de sus intenciones? ¿Se imaginan una empresa en la que todos se relacionen desde pensamientos como estos?

No se lo imaginen, y empiecen por ustedes mismos. Si quieren, claro.