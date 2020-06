La única paciente ingresada en la UCI en Huelva suma 92 días hospitalizada

Desde marzo, prácticamente desde el inicio de la pandemia del coronavirus. El único caso que queda en la UCI en Huelva suma ya 92 días hospitalizada, primero en planta y luego ya en cuidados intensivos, según fuentes consultadas por este diario. De los ocho pacientes enfermos que quedan en Huelva después de más de tres meses de lucha contra la Covid-19 solo hay dos hospitalizados. Sin embargo, una de ellos mantiene la batalla casi desde el comienzo. Desde que se declaró la pandemia han sido hospitalizados 223 pacientes, de los que 30 han requerido pasar por UCI.

Es el dato negativo de una provincia que regresó ayer a la senda del control de la pandemia. Después del aviso que supusieron los dos positivos declarados el martes, en la jornada de ayer no se registraron nuevos casos. Así, según el parte emitido por la Consejería de Salud, no hubo movimientos en ningún parámetro.

El total de casos acumulados por las distintas vías de control de contagios asciende a 535. De estos, 409 casos fueron declarados por pruebas PCR y el resto a través de tests serológicos. 479 personas han superado la enfermedad en Huelva desde el inicio de la pandemia, mientras que 48 pacientes no lograron superar la dolencia y fallecieron. De este modo, quedan actualmente ocho personas enfermas de la Covid-19 en Huelva.

En las últimas 24 horas se han detectado siete casos nuevos de coronavirus en Andalucía y dos fallecidos más –ambos en la provincia de Granada–, de modo que el número total de casos desde el inicio de la pandemia es de 17.778, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y el de muertos de 1.434, según la Consejería de Salud.

Según la Consejería, quedan 46 pacientes –uno más que ayer- confirmados con la Covid-19 ingresados en los hospitales andaluces, de los que once -dos más que ayer– están en la UCI. Por provincias, la distribución de hospitalizaciones es la siguiente: Almería con tres y ninguna de ellas en UCI; en Cádiz siete de las que una en UCI; en Córdoba cinco de las que una en UCI; en Granada once de las que cinco en UCI; en Huelva dos de las que una en la UCI; en Jaén una en la UCI; en Málaga once de las que una en UCI; y en Sevilla seis de las que una en UCI.

Hasta la fecha, el total de muertes en Andalucía han sido: 289 en Sevilla; 287 en Málaga; 286 en Granada; 188 en Jaén; 168 en Cádiz; 115 en Córdoba; 53 en Almería; y 48 en Huelva. El mayor número de contagios confirmados por PCR se registra en Málaga, con 2.872, seguida de Sevilla, con 2.499; Granada, con 2.498; Jaén, con 1.478; Córdoba con 1.352; Cádiz con 1.308; Almería con 534; y Huelva con 409.De modo que el número total de confirmados por PCR en Andalucía es de 12.950, 21 más que ayer, de los cuales 11 son en la provincia de Málaga por el foco detectado en un centro de la Cruz Roja.

El número total de curados asciende a 15.248 –94 más que ayer–, la mayor parte de ellos en las provincias de Málaga (3.506), Granada (2.948) y Sevilla (2.869).