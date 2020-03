Una nueva ordenanza de veladores en Huelva contará con la opinión de la ciudadanía

El Ayuntamiento de Huelva va a elaborar una nueva ordenanza de regulación de la ocupación de la vía pública mediante veladores. Esto llega después de que la Junta de Andalucía diese luz verde –en agosto de 2018– a una nueva normativa que regla el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas yEstablecimientos Públicos por la cual los consistorios locales tienen la capacidad de regular el ocio en los locales de hostelería, tal y como adelantó Huelva Información en su día. El objetivo de la nueva ordenanza municipal es “adaptarla a la nueva realidad de la ciudad”, en materia de accesibilidad y ambiental, entre otras cuestiones, según señala a este periódico la concejala de Comercio y Mercados, Tania González. Algo que “nos demanda el sector y los ciudadanos”. Para ello, el Ayuntamiento de Huelva ha elevado a consulta pública –desde el pasado miércoles– esta iniciativa a fin de recabar la opinión de ciudadanos y organizaciones representativas potencialmente afectadas. Para la participación en la misma hay 15 días hábiles de plazo desde su publicación.

El nuevo Nomenclátor trajo en su día una valoración positiva por parte del Círculo Empresarial de Turismo, tal y como publicó este diario puesto que para ellos era “una apertura positiva que en cada sitio se pueda regular conforme a la idiosincracia” del lugar. Además, “lo más importante del decreto es que permite el desarrollo de actividades musicales dentro de los establecimientos, con una serie de limitaciones que ahora tienen que definir los propios ayuntamientos”.

La única nota discordante y que preocupaba al sector era y es que el decreto recomienda a los ayuntamientos (que serán los que tengan la competencia en esta materia) que “autoricen preferentemente su ubicación en suelo no residencial y eviten las zonas acústicas especiales o saturadas de ruidos”. Ante esto, el Círculo Empresarial de Turismo señalaba que “ahora cada ayuntamiento va a definir qué zonas de su municipio reúnen las características que permitan tener veladores (con música o sin música)”. Y estas actuaciones tienen que desarrollarse a través de una ordenanza. Meses más tarde de la publicación del nuevo decreto, la organización turística mostró su preocupación ya que en otras provincias los técnicos municipales estaban interpretando que no iban a “poder dar licencias para veladores” en zonas residenciales.

Ante esta situación, Tania González remarca a este periódico que realmente lo que dice la norma es “preferentemente”, es decir, “no es un no, ni tampoco es un sí. Es verdad que lo deja a criterio técnico”, pero si “el legislador hubiera querido decir no, lo habría puesto claramente”. La concejala reconoce que el decreto “creó un poco de incertidumbre y el Ayuntamiento quiere asegurarse bien porque no queremos lesionar los derechos de nadie, al contrario, queremos fomentar la convivencia –vida ciudadana con el fomento del negocio, que al final es empleo y nuestro ocio–”.

Para González, la futura ordenanza, involucra a muchos sectores y “necesita mucho análisis y después diálogo, que es el siguiente paso que vamos a dar”. Aun así, los contactos formales se realizarán “cuando desde las distintas áreas municipales tengamos una propuesta” que presentar a las organizaciones representativas del sector. En este trabajo previo que lleva realizando el Ayuntamiento de Huelva hay que sumar el análisis, apunta González, de otras ciudades andaluzas, así como entablar conversaciones con sus concejales.

Mientras que la nueva ordenanza continúa sus pasos, la normativa de la Junta de Andalucía se está interpretando “según la ordenanza en vigor. También teniendo en cuenta la normativa superior mientras no se contradigan unas y otros”, apunta González, quien asegura que “de momento no hemos detectado ningún problema”.