La oposición pide diligencia y el presidente de la Junta se defiende de las críticas

La alerta sanitaria en Andalucía puede convertirse en una crisis política. Son varias las voces críticas con la Junta por la tardanza en decretar la alerta sanitaria. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, reclamó ayer al Gobierno andaluz diligencia “ante la gravedad creciente” del brote de listeriosis en la comunidad y que garantice con sus actuaciones la seguridad de la población. La dirigente socialista se pronunció de esta forma en su cuenta de Twitter. “Ante la gravedad creciente de la alerta sanitaria por listeriosis, el Gobierno andaluz tiene que trasladar toda la información con diligencia y actuar en consecuencia para garantizar la seguridad de la población”, dijo Díaz.

Más duro se mostró el secretario del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, quein consideró que Juanma Moreno ha demostrado tras casi ocho meses desde la toma de posesión del Gobierno andaluz que está “incapacitado” para ser presidente de la Junta y que a su gobierno, “rehén de la ultraderecha, le saltan las costuras por todos lados”. Este dirigente socialista lamentó que ha hecho falta poco tiempo para que “los servicios públicos salten por los aires”.

“La sanidad está desbordada, hay más camas cerradas que nunca y los médicos de urgencias han llevado al Gobierno andaluz a la Fiscalía”, advirtió Reyes, quien criticó que Moreno sea “un presidente ausente, que no da explicaciones sobre la alerta sanitaria por listeriosis”. Según dijo, además de no dar explicaciones, “actúa sin diligencia y no tiene ni un minuto para desear públicamente la recuperación a todos los afectados por este brote”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, rechazó las críticas. En declaraciones a los medios durante su asistencia a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, Moreno explicó que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “se ha actuado conforme al protocolo establecido en este tipo de casos”.

Tras apuntar que la empresa distribuidora “ha colaborado con el SAS” y se han recogido todos los productos, el presidente de la Junta indicó que los afectados se encuentran monitorizados, bajo el protocolo establecido “y con el liderazgo médico”. “Se está actuando de manera regular, normal y con el protocolo establecido para estos casos”, insistió el jefe del Ejecutivo andaluz. La Junta insiste en que ha decretado la alerta en el momento en que detectó el origen del brote.