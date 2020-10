El 5,49% de los onubenses sufren algún problema de salud mental

Alrededor de 29.000 personas sufren algún problema de salud mental en la provincia de Huelva. La población onubense está formada por 528.059 habitantes, por lo que el 5,49% de ella padece esta enfermedad.

Enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno de la personalidad o la bipolaridad son algunos de los diagnósticos más frecuentes dentro de las enfermedades de salud mental. Aunque no se conocen perfectamente las causas de muchos trastornos mentales, se cree que dependen de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, como sucesos estresantes, problemas familiares, enfermedades cerebrales, trastornos hereditarios o genéticos y problemas médicos. También un alto porcentaje de los problemas de salud mental vienen derivados del consumo de sustancias como el cannabis.Para la necesaria promoción de la salud mental y prevención es preciso un aumento de la inversión. Una estigmatización social, escaso apoyo familiar en muchos de los casos y el miedo a afrontar situaciones del día a día son algunas de las características definitorias de muchas de las personas que sufren cierto tipo de enfermedad mental.

Por ello es fundamental la labor realizada por la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (Feafes). Su asociación en Huelva capital, ubicada en la calle Jerez de la Frontera, y sus cinco delegaciones repartidas por la provincia, entre el Condado, el Andévalo, San Juan del Puerto, Valverde del Camino y Cortegana, dan servicio a miles de usuarios con diversas patologías mentales.Feafes Huelva es la única asociación en la provincia que ayuda a las familias que tienen a algún pariente que es un paciente mental. Este apoyo a los familiares es una labor que se centra en acabar con el estigma social que hay creado hacia los enfermos mentales. “Las familias que viven esto no saben qué hacer”, declara María Domínguez. Explica cómo “el otro día me llamó un padre desesperado porque a su hija le había dado un brote y no sabía qué hacer con ella”.

María Domínguez comenta que hasta un 80% de los familiares deciden acudir a la sanidad privada para aclarar este tipo de tratamientos y así, “no tener que cruzarse con nadie que pueda verles”. Este rechazo familiar “supone un golpe muy duro” para este tipo de personas y es necesario “que desaparezca el estigma creado y las familias aprendan a tratar con parientes que sean enfermos mentales”.Lo más grave es que estos problemas de salud mental derivan en un porcentaje bastante alto en suicidio. Aunque es difícil hablar de cifras, en las últimas semanas en la provincia “se han producido en torno a cinco suicidios”, comenta María Domínguez.

Por ello, desde Feafes Huelva reclaman “más centros terapéuticos y más profesionales especializados”. “Una de las propuestas que le hemos realizado al alcalde es que se construya en la planta de arriba de nuestro espacio social un centro terapéutico”, explica la presidenta de Feafes.

Cada día en Feafes se ven cientos de casos diferentes. Uno de ellos es el de Clara. Tiene 23 años. Hace seis le diagnosticaron (TLP), es decir, trastorno límite de la personalidad, una enfermedad “parecida a la bipolaridad, con cambios muy bruscos de humor”, explica Clara. Además también tiene diagnosticada psicosis, “una alteración importante de la realidad”.

Clara entró hace tres años en Feafes “porque vi carteles cuando iba a mi médico de la Seguridad Social”. Ahora, se encuentra en el Grupo de Ayuda Mutua, que le sirve para que “personas con mismas experiencias me escuchen y me den sus opiniones”, comenta Clara. “A mí la pandemia no me ha afectado demasiado porque paso mucho tiempo en casa por mis continuas depresiones, pero sé de otros compañeros que lo han pasado muy mal”, asegura.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado al respecto que “tenemos que estar unidos ante algo que forma parte de nuestro día a día”. “La salud mental provoca rechazo por el desconocimiento, pero son personas que viven como nosotros, sienten como nosotros y tienen los mismos temores” manifesta.“Tenemos que fomentar una sociedad que sea moderna, igualitaria y justa y por eso es muy importante que todos tengan su espacio y puedan desarrollar sus habilidades”, señala Cruz. “Si algo nos ha enseñado los tiempos de pandemia es lo importante que es sentirse bien”, concluye.