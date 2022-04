El 45% de los onubenses ve "necesario" un túnel subterráneo por Huelva que alivie el tráfico

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva recoge una propuesta del equipo redactor para la construcción de un túnel de un kilómetro de longitud como posible solución para aliviar el colapso de tráfico habitual en la entrada de la ciudad por el puente del Odiel. El 45% de los onubenses encuestados por Huelva Información manifiesta estar a favor de la construcción de este paso subterráneo tendría entrada ante la plaza de toros de La Merced y salida en Las Adoratrices, ante la fuente de los Bomberos.

Por contra, tres de cada 10 onubenses encuestados se oponen a esta propuesta. Consideran que "no se puede permitir en ningún caso. Los problemas de tráfico no lo justifican". Asimismo, el 25% restante solo vería con buenos ojos el túnel en el caso de que "no afectara a restos arqueológicos o la integridad de los cabezos".

A este respecto, cabe recordar que esta infraestructura es una propuesta que ni tan siquiera está en estudio por el momento, aunque sí se estima una buena salida para evitar los habituales colapsos de tráfico, acentuados en temporada estival, en el puente del Odiel, que soporta una media de 44.000 vehículos cada día.

La próxima peatonalización de buena parte de la Plaza de la Merced va a obligar a la reconfiguración del tráfico rodado en la zona, con una afección directa en la entrada y salida de la ciudad a través del puente del Odiel, convertido en embudo habitual en los flujos de vehículos. Es por ello que los redactores del Plan de Movilidad creen que sería un buen momento para plantearse la construcción de esta infraestructura.

El túnel, del mismo modo que funciona en ciudades como Madrid, serviría para reducir considerablemente el tráfico en superficie y alcanzar distintas zonas de la capital sin perjuicio para los peatones. En este caso tendría un trazado curvado que discurriría bajo buena parte del sistema de cabezos de Huelva, incluidos Mondaca, La Joya y Roma.

La falta aún de proyecto o al menos de un estudio previo impide saber aún de qué forma afectaría una obra de ingeniería de esta envergadura ni el coste que tendría, o la Administración que debería hacerse cargo de su construcción. Pese a estas interrogantes, la propuesta está recogida en el documento y es una posibilidad que podría contemplarse próximamente.

