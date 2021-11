Los onubenses llenan la Gran Vía en Huelva en el encendido del alumbrado navideño

Huelva ya luce su alumbrado navideño. Numerosas personas se concentraron ayer por la tarde en la Plaza de la Constitución y en la Gran Vía para asistir a la inauguración de las luces de Navidad, los casi 2,5 millones de puntos, que desde ayer iluminan y llenan de colorido 122 calles de la capital onubense.

Los allí presentes ensayaron previamente con el mantenedor del acto, el periodista José Ángel González, la cuenta atrás para el encendido oficial. Sobre el escenario, instalado delante del Ayuntamiento, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acompañado por el teniente de alcalde y responsable del área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, y de la mascota de los Campeonatos del Mundo de Bádminton Huelva 2021, la tigresa Onuba.

Cruz destacó que “es uno de los momentos más esperados, lo estábamos esperando y lo necesitábamos” y animó a los ciudadanos allí congregados a “vivirlo con ilusión pero con responsabilidad”. Su deseo para 2022 es “que tengamos cabalgata y que superemos la pandemia, que una vez superada a nosotros no hay quien nos pare”, para a continuación desear “una Feliz Navidad a todo el mundo, que todo se cumpla y sean muy felices, es momento de compartir y de disfrutar”.

Mantero apuntó que “todo el año el alcalde y yo hemos soñado con este momento” y aventuró que en esta ocasión “la Navidad va a ser revolucionaria”.

Cuando faltaban diez segundos para las siete de la tarde, todos los presentes realizaron la cuenta atrás y el alumbrado se inauguró con un espectáculo de música y luz que arrancó al son de All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, un espectáculo que se podrá disfrutar hasta el próximo 6 de enero, en dos sesiones de domingo a lunes, a las 19:00 y 20:00, a las que se sumará una más los viernes, sábados y festivos, a las 21:00.

El alcalde invitó a onubenses y a visitantes a disfrutar de las más de 150 actividades programadas para estas navidades, un programa que comenzó ayer por la tarde con los conciertos, en la Plaza de la Constitución, de los grupos Calle Botica y Divas Live.

El Paseo Santa Fe acoge el mercado navideño, que se dividirá en dos fases, la primera para decoración y alimentación navideña, hasta el 12 de diciembre, con belenistas, abetos naturales, chocolatería o adornos y una segunda fase centrada en regalos y artesanía, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero.

También se encuentra en el Paseo Santa Fe la Casa de Papa Noel, que será sustituido el 23 de diciembre por dos pajes reales para la recogida de unas cartas que se podrán redactar en la Estafeta de Correos, donde habrá espacio para ello y se repartirán 10.000 cartas, además de impartir ocho talleres infantiles de temática muy diversa, enfocados a fomentar la creatividad de los niños, con creaciones de chocolate, cuentos de acuarela, adornos navideños, globoflexia, postales navideñas o pulseras creativas.

En la Plaza de Las Monjas hay un escenario para la celebración de una veintena de actuaciones, principalmente dirigidas a los niños. También habrá Navidad en el Gran Teatro, con música, conciertos, teatro, ópera y musicales.

Para los barrios hay propuestas de zambomba navideña en El Torrejón, Isla Chica y en La Orden, tanto en Los Desniveles, como en la Plaza Cristo del Perdón. Además de zambombas, también habrá actuaciones infantiles y de campanilleros en Pérez Cubillas, La Navidad y el Polígono San Sebastián.

En Isla Chica regresa la pista de hielo, se programan atracciones infantiles en la Plaza del Estadio y se retomará la celebración de las pre-uvas el 30 de diciembre en la Plaza Houston, con actuaciones musicales. La Plaza 12 Octubre será escenario, el 4 de diciembre, de un Flashmob Rock, con más de 60 músicos onubenses y habrá actuaciones infantiles en la Plaza de la Soledad.

Por otro lado, en el Ayuntamiento se instalará el tradicional belén, realizado por Antonio Quiñones, que volverá a ser un guiño a la Huelva antigua y la Plaza de la Constitución acogerá un espectáculo musical de la Banda Onujazz el 27 de diciembre.

En la Casa Colón, los grafistas onubenses mostrarán su trabajo en una exposición que permanecerá en el Salón Iberoamericano del 20 de diciembre al 20 de enero. La programación de Navidad se refuerza con el Fair Saturday el 27 de noviembre, con 39 eventos culturales, de carácter presencial y online, donde participan más de 41 artistas y entidades culturales, unidos para 34 proyectos solidarios. En el apartado deportivo, regresa la popular Carrera San Silvestre el 30 de diciembre.