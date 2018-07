Los onubenses de Casado

"Buscar que la militancia se pueda expresar y participe en las decisiones que afectan a la ciudad, como ocurre en otros municipios. Y sobre todo, ponerse a disposición de la dirección del partido para reforzar su presencia en la capital". La frase no es de hoy. Fue escrita el 10 de febrero, un día después de que una reunión de dos centenares de militantes se reuniera en el Comercial para poner en común una postura que todavía hoy no ha sido satisfecha. Huelva Información ha vuelto al lugar donde comenzó todo para conocer a aquellos que han encontrado en la nueva directiva del PP nacional, una herramienta para poder conseguir lo mismo que se les ha negado durante meses. Son los hombres y mujeres de Casado en Huelva.

Esta es una entrevista coral. Ante cualquier pregunta, se lanzan a contestar. Hay ganas de hablar. No es que no pudieran hacerlo antes, sino que han aprendido a expresar en público unas diferencias de opinión que sólo sirven para enriquecer un debate al que tienen que acostumbrarse. Unas primarias han servido para soltarse, para creer que pueden aportar, más que criticar de manera vacía a quien tiene el mando. Buscaban un líder al que empujar en una renovación que pedían a gritos. Lo encontraron en Pablo Casado y les faltó tiempo para imprimir unas camisetas que muestran con orgullo.

Coinciden en que su deseo es que "Pilar sea la próxima alcaldesa de la ciudad de Huelva"

No fue fácil. Dicen que la primera persona que apuesta de una manera decidida por el que se convertiría en nuevo líder de los populares en España fue Pedro González, alcalde pedáneo de Valdelamusa quien, de hecho, se convirtió en su representante en la provincia. Es entonces cuando convergen las dos corrientes y entra en contacto con los reunidos en el Comercial, también partidarios de esa renovación que ansiaban. Se suman al mismo Ramón Domínguez, portavoz de Paterna del Campo y diputado provincial; Manolo Gómez, portavoz del PP en Gibraleón y Santiago Ponce, presidente de los populares en Bonares y portavoz municipal de la formación.

De inmediato se ponen a trabajar en las primarias del partido, convocadas para el pasado día 5 y se enfrentan a una dirección que da consignas claras para emitir el voto en favor de Soraya Sáenz de Santamaría. La victoria en la capital, cogió incluso a los partidarios de Casado por sorpresa. Hay pocos que reconocen que la esperaban. Desde ese momento, se articula en torno a ese triunfo un equipo de apoyo al nuevo líder en contra de la dirección provincial. Guillermo García Longoria, Ricardo Vázquez Vega, Javier Socías, Ana García Morales, José Luis Puente, José Enrique Sánchez Núñez y Francisco Moro son los siete compromisarios que dieron la batalla en el Congreso nacional. Esa misma noche, el primero de ellos recibe una llamada personal de Casado para felicitarle por una victoria con la que no contaban. Se repitió, esta vez con un contacto personal, el día anterior a ser elegido, al igual que con Javier Maroto y esa línea de contacto todavía permanece activa.

Fue un grupo formado por Javier Socías, Ricardo Vázquez, Carmen Sacristán y Juana Carrillo quien comienza a trazar una serie de estrategias conjuntas entre la capital y la provincia, con Ramón Domínguez, Santiago Ponce o José Carlos Curto de Almonte. Empieza lo que el propio equipo llama el trabajo de fontanería, una labor de buscar y encontrar apoyo por apoyo, una pelea por cada voto que trajo un inesperado empate entre ambas candidaturas en la provincia, para disgusto de una dirección provincial que, ya por entonces al igual que ahora, fue incapaz de reaccionar y preparar una respuesta medianamente eficaz.

El Condado, la Sierra y la capital se erigieron como puntos estratégicos para conseguir la mitad de los apoyos en unos lugares en los que se daba por segura la victoria aplastante de la capital. Ni Manuel Andrés González, ni Loles López, ni Fátima Báñez lo vieron llegar; pensaban que Soraya iba a arrasar en una provincia que consideraban suya.

Un documento adelantado por Huelva Información y enviado a los dos candidatos, recordaron sus propuestas, las mismas que defienden desde hace meses y se las hicieron llegar a ambos candidatos que fueron aceptadas. La primera de ellas, la constitución de una Junta Local que de una voz a la capital que hasta ahora no tiene. Ricardo Vázquez fue el encargado de la producción audiovisual y que se integró posteriormente en el equipo de redes de Casado.

Ayer se cumplió una semana aunque parece que han sido meses. Una semana después de que Juana Carrillo se integrara en la Junta Directiva. Ella lo inicia "en un momento en el que alguien me viene a preguntar mis datos para sumarme a ese equipo". Se pasa el viaje de vuelta llorando a lágrima viva y tal vez esa sea la mejor definición de la sensación que tiene todo el grupo. La de haber conseguido mucho más de lo que se esperaba de ellos, pero la de la consciencia de que todavía queda muchísimo por lograr.

No buscan ningún tipo de revancha; no se oye reproche alguno, sino ganas de trabajar y de cambiar las cosas; sin listas negras, pero con camisetas blancas; sonrisas en lugar de caras largas. Se unen para comentar el futuro que les espera, que será el que sean capaces de crear ellos mismos, o por lo menos, ayudar a hacerlo. El Comercial como símbolo (por cierto que tal vez una irónica pirueta del destino hace que el nombre del local sea realmente El Comercial de Pablo), pero no como único lugar de encuentro. El bar, con unas paredes que han visto de todo, es sólo ese lugar de encuentro al que aferrase para conseguir una meta, pero las nuevas ganas llegan de muchos lugares de la provincia.

José Antonio Lozano, de Nerva, esgrime la "ilusión por cambiar las cosas" como uno de sus mantras. Desde un pueblo pequeño es más complicado, al igual que Ramón, que llega de Paterna, o desde la veteranía de Manolo Gómez, que lo ha visto todo, pero aún se apunta a esa renovación que quieren y en la que creen. Todos reconocen que ha sido duro "y lo que queda", pero tienen muy claras sus prioridades; "vamos a ver, yo lucho contra el PSOE, yo quiero que el PP gane las elecciones y me gustaría ver a Pilar Marín como alcaldesa de Huelva y al partido gobernar con mayoría absoluta, que eso no se le olvide a nadie". Son también conscientes que "hay cosas que no se han hecho bien, que es necesario cambiar y en esas estamos". Son la savia nueva de un partido que necesita recordarse para volver a ser lo que fue, con unos ideales que precisan de ser recordados y que a partir de ahora les servirán para recuperar el terreno perdido. "Hay que conseguir que la gente vuelva a confiar en nosotros, recuperar los votos perdidos".

Tienen más que claro que no van a ser la oposición a su partido. Tal vez a la vuelta del verano tengan ocasión de demostrarlo, ya que todo indica que las bermudas dejarán paso al traje de faena, al uniforme de campaña. Será entonces cuando pongan en práctica lo que promulgan, desde la capital hasta Gibraleón, que el PP necesita un revulsivo, tal vez esa frase de Lampedusa en El gatopardo cuando decía que "si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie".

Lo suyo es una búsqueda de hacerse valer. Como todo realmente, un partido político no puede desperdiciar el talento que atesora por opiniones personales y en el PP hay muchos que llevan décadas de experiencia y que han sido olvidados por motivos que, al menos en este grupo, siguen sin comprender. No buscan su sitio porque consideran que nunca lo han perdido; buscan respeto, sabiendo que detrás de cada una de sus decisiones está el interés del partido. Quieren ayudar y piden la oportunidad de hacerlo.

En la acera del Comercial pega un sol de justicia y muchos buscan la sombra. Hay que hacer poco para que sonrían porque esa es su imagen; alejada del resentimiento pero con las ideas más claras que nunca.