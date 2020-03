Una onubense en la zona cero del coronavirus en Italia

A los pies de los Alpes italianos y a escasos kilómetros de la frontera con Suiza el coronavirus ha golpeado con fuerza. En plena Lombardía, la zona cero de la epidemia en el país europeo que con más fuerza la sufre, las medidas son extremas desde hace semanas. Pueblos aislados, colegios cerrados y transportes limitados.

Así fue en un intento por contener la extensión de la enfermedad, sin que las medidas diesen los resultados esperados. Italia está paralizada tras la decisión del ejecutivo de confinar a 60 millones de personas y limitar los movimientos por todo el territorio.

El último balance habla de un panorama preocupante: los fallecidos en Italia por el coronavirus ascienden a 631, un incremento de 168 respecto al lunes, según los últimos datos proporcionados por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli. Los casos positivos actuales son de 8.514 y 1.004 personas ya se han curado, por lo que el total de todos los contagios desde el principio de la crisis es de 10.149. Todos los 168 fallecimientos en las últimas 24 horas se han registrado en Lombardía, donde ya han muerto 468 personas desde el inicio de la crisis del coronavirus.

En Varese, en plena Lombardía, vive la onubense Verónica García por motivos profesionales. Se encuentra realizando un doctorado por la Universidad de Córdoba y su marido es investigador de la Unión Europea en la ciudad italiana. Habitan “en una ciudad fantasma” aunque están “tranquilos”. La onubense soporta “con paciencia” las incomodidades del las medidas impuestas por las autoridades en Lombardía. Vive con pendiente de las noticias con cada novedad que surge de una enfermedad que ha paralizado al país y golpea con fuerza a España en los últimos días. La zona desde la que se propagó el foco italiano se encuentra “más cerca de Milán, pero nosotros ya llevamos algunos días en cuarentena y con medidas del gobierno italiano por todo el país para intentar controlar la enfermedad”. Asume que hasta el 3 de abril apenas podrá moverse más allá de su entorno, que es el plazo mínimo fijado para el confinamiento italiano.

Quienes quieren desplazarse tienen que hacerlo rellenando un formulario oficial. En principio era así para Lombardía y ya lo es para toda la península italiana. Los ciudadanos deben declarar conocer las medidas del último decreto para contener el contagio e indicar uno de los cuatro motivos por el que incumplen el aislamiento: exigencias laborables comprobables, situaciones de necesidad, motivos de salud o bien regreso al propio domicilio. No cumplir con el reglamento implica penas de hasta tres meses de carcel para quienes se lo salten. Mientras tanto, todos en sus casas para evitar que se propague más la enfermedad.

Consciente de todo ello, Verónica limita sus movimientos al máximo. Salir a la calle “no está prohibido, pero lo evitas salvo que sea por necesidad”. El impacto es evidente “cuando vas a comprar porque están todos los comercios cerrados salvo los de comida o las farmacias”. En bares y restaurantes “hay carteles en la puerta con el número máximo de personas que pueden entrar y en algunos sitios hay colas en la puerta porque hasta que no salen los que están dentro no entran otros”. Además, “la recomendación es mantener un metro de distancia entre las personas por lo que en los bares apenas hay clientes”. Todos los espacios “tienen las puertas y ventanas abiertas para que circule el aire”. Para el sector servicios “es una ruina porque no sé cómo van a sobrevivir todos esos negocios sin ingresos durante un mes por lo menos”.

Circular por Varese “es sorprendente porque vas solo por la calle y apenas te cruzas con coches en una ciudad que normalmente tiene mucho movimiento de vehículos”. Verónica García bromea con que “en el cementerio de Huelva hay más actividad ahora mismo que en las calles de esta ciudad”. Y así será durante al menos tres semanas más.

El día a día en cuarentena “es más complicado por los niños, porque al no haber colegio y estar en casa tenemos que encargarnos nosotros de hacer la tarea”. Reciben los deberes “por correo electrónico y nos ponemos en casa a hacerlos con la dificultad encima del idioma, pero nos vamos adaptando”. La conciliación “es un problema enorme para muchas familias”. En su caso “puedo estar en casa, pero hay muchas personas que deben ir a trabajar y no saben qué hacer con los niños. Es un problema grave y que van a sufrir en España igualmente”.

La onubense tenía previsto desplazarse hasta Huelva en Semana Santa para “pasarlo con la familia”, pero “ya sabemos que no podremos ir así que hemos cancelado los billetes porque el decreto es hasta el 3 de abril sin que nadie nos garantice que más allá se levanten las restricciones”. Al menos “no tenemos problemas de abastecimiento de alimentos ni de ningún tipo porque en el supermercado hay de todo”. Teme no obstante que “en los próximos días con la paralización del país dejen de llegar verduras y frutas frescas”.

Desde Italia no pierde detalle de cuanto sucede en España y muy especialmente en Huelva. Por su experiencia avisa que “va a pasar lo mismo que en Italia porque se están dando los mismos pasos, empezamos igual y se fue complicando hasta que el Gobierno tuvo que tomar medidas mucho más extremas”.