Lamentablemente, no he tenido yo, como otros afortunados, la inmensa suerte de tener a Ana Vives en mi vida durante muchos años. Hace apenas unos pocos que la trataba con cercanía y, sin embargo, estos han sido suficientes para tenerle gran aprecio y para poder hoy, en unos momentos tan tristes, sumar mi dolor al de sus familiares, compañeros y amigos. Hay cosas, créanme, que tienen poco que ver con el tiempo transcurrido y mucho con esa chispa instantánea que dan la afinidad, la complicidad y el buen entendimiento. En estos tiempos en los que menudea el encanallamiento, la ambición y la mediocridad, no necesité mucho para darme cuenta de la excepcionalidad de Ana. A la elegancia de sus formas sumaba la de su talante y saltaban a la vista en ella su integridad, su simpatía, su generosidad y su bondad natural. Nos acostumbró al ejercicio serio de su profesión con un periodismo riguroso y ecuánime, sin que ello restara nunca pasión a sus atinadas palabras, ni disminuyera un ápice su compromiso con las causas ciudadanas más justas y con la defensa de los intereses de Huelva: esta provincia a la que, sin haber nacido en ella, hizo suya por decisión propia y por un merecido enamoramiento.

Doble mérito. Y todo esto lo hacía Ana con sencillez y naturalidad, sin atisbo alguno de petulancia ni engreimiento. Como, en fin, las cosas deben hacerse.

Me pasa con las personas que son como ella que, sin querer, las veo brillar entre la gente común, como si refulgieran iluminándonos. Los ojos oscuros de Ana siempre brillaban: es imposible pensar en ella sin recordarlos. Y es imposible pensar en ella sin recuperar el sonido de su acento y sin sentir profunda nostalgia por la ausencia de su conversación entretenida y culta. Hace unos días coincidí con Ana en la inauguración de una exposición; el mes pasado, cuando recogía su premio a las ‘Mujeres Imparables’. Qué hermosa metáfora para reconocer la vida de una mujer que, realmente, fue imparable defendiéndola.

Ana no lo sabía, pero, por su estilo inmarcesible y por su resistencia sonriente hasta en los peores momentos, me recordaba mucho a mi querida hermana María, que también me fue arrebatada por la misma enfermedad dejando en mi corazón desgarros irreparables. Serviciales las dos, alegres, humanas, luchadoras sin armas ni desaliento. Hay, sin duda, un hilo invisible, una piel compartida, que une a las personas que han padecido o han tenido muy cerca esta forma inexplicable de sufrimiento. Hay por eso algo extrañamente fraternal en la pena que siento.

Aunque algunos así lo creen, pobres de ellos, no se mide a las personas por la importancia de lugar que ocupan durante su vida, sino por el vacío que nos dejan cuando la abandonan. Estas pocas palabras que ahora acaban son el intento inútil de explicar la magnitud del vacío que Ana nos deja.Descansa en paz, amiga.