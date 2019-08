La ocupación hotelera roza el lleno durante el Puente de agosto

Estamos ante los días vacacionales y turísticos por excelencia del verano. El Puente de agosto con el jueves pasado siendo festivo hace que viernes, sábado y domingo se sumen a un lote de jornadas estivales donde miles de personas deciden tomarse un descanso y relajarse fuera de la ciudad donde desarrolla su profesión. Unos días de desconexión en los que la provincia de Huelva volverá a ser protagonista ya que muchos establecimientos turísticos han colgado el cartel de completo o, al menos, rozan el lleno de sus plazas disponibles.

Así lo apunta a Huelva Información el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba. Sí que es cierto que en un mes como agosto donde la media de ocupación ronda el 90% la incidencia que tiene este Puente “no es significativo en el cómputo total del mes”, como puede ser el Puente de mayo. Aun así Barba no tiene duda de que estos días serán los que contabilicen mejores cifras de ocupación. Aunque el Puente no es tan significativos como otras fechas “sí que condicionas tu oferta, por un lado el precio –mayor demanda, mayor precio–” y también a efectos de comprar “una estancia mínima” de 3-4 noches para intentar aprovechar la demanda.

Por otro lado, una vez que ha transcurrido la primera quincena, Rafael Barba, señala que han sido días “complicados” y todavía quedan camas en el marco de la comercialización de la segunda mitad de la mensualidad. “Finalmente la ocupación será similar –medio punto por arriba, medio punto por abajo– del año pasado, pero nos va a costar mucho más”. Una de las principales razones de este hecho es que “ya el mercado no reacciona a la oferta y eso nos preocupa y nos hace entender que estemos probablemente ante un cambio de ciclo de cara a próximos años”, debido a que existe encima de la mesa mucho mercado que se está desviando a otros destinos. “Esto no nos pone nerviosos ni muchísimo menos, esto pasa y es normal que ocurra”. La ocupación volverá a ser buena este mes de agosto pero no hay que olvidar que “nosotros nos movemos por la rentabilidad de esas pernoctaciones”. Barba también señala que la actividad turística de Huelva vaya mejor o peor se debe en parte a lo que ocurra políticamente o económicamente en otros países. La actividad y el trabajo turístico se centra en igualar los números de la temporada pasada, y “en ello estamos”.

La mayoría del turismo que pisa las tierras onubenses es nacional aunque el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo destaca un incremento del viajero internacional. “Hace unos años representaba el 14% y ahora, en el ámbito vacacional, es más de un 20% y nos parece un acierto”.

Las altas ocupaciones que se están registrando este Puente no solo se enmarcan en el litoral sino que también se alarga a los establecimientos de la capital y del resto de la provincia, incluida la Sierra. Esta última comarca “está funcionando muy bien en los meses de verano” ya sea por familiares o derivado de las fiestas de los municipios o directamente que muchos clientes deciden pasar sus vacaciones en otro ambiente que no sea a la vera de la playa.