"La ocasión te marca el lugar para ir de vacaciones"

Al jefe de la Policía Local de Huelva, Rafael Mora, es el momento el que le marca el lugar para irse de vacaciones. No obstante, reconoce que Nueva York es una ciudad que le atrae bastante, pero lo considera un destino de invierno. Recuerda su estancia en la Rivera Maya como su mejor viaje de ocio, y reconoce que le gusta por igual la montaña y la playa. A la hora de elegir un plato veraniego, lo tiene muy claro, se queda con el espeto de sardinas, que no falta en su menú, acompañado de una cerveza.

-¿Cuál es su lugar favorito para irse de vacaciones de verano?

-Nueva York, la capital del mundo. Especialmente en fechas cercanas a la Navidad.

-¿Y cuáles fueron sus mejores vacaciones?

-En la Rivera Maya, con mi mujer, sin planes, día a día.

-¿Apaga el móvil esos días o es imposible?

-Digamos que prometo apagarlo y lo llevo a escondidas.

-¿Playa o montaña?

-Depende del momento y lo que el cuerpo te pide.

-¿España o el extranjero?

-La ocasión te marca el lugar.

-¿Qué es lo más extraño que le ha ocurrido mientras disfrutaba de sus vacaciones?

-Ir a conocer una isla en una excursión en avión y al subirme al aparato comprobar que entraba la luz por la puerta exterior, al igual que el aire. En fin... Por lo demás, muy seguro todo el vuelo. [Risas].

-¿Un lugar al que le gustaría ir?

-Al festival Tattoo de Edimburgo.

-¿Vacaciones en familia o con amigos?

-Hay que adaptarse al viaje.

-Díganos su plato favorito para estas fechas.

-El espeto de sardinas.

-¿Y qué prefiere para acompañar, cerveza o tinto de verano?

-Cerveza.

-¿Qué lecturas recomendaría para las vacaciones?

-Me gusta evadirme y viajar en el tiempo y para eso opto por la novela histórica.

-¿Y qué tipo de música?

-Me gusta la música que me traslada, la que me relaja y me invita a disfrutar de ese instante, pop y clásica española.