Las diez noticias más leídas de 2021 en Huelva

Termina un 2021 intenso para la provincia de Huela, un año marcado por la pandemia de Covid-19, el segundo con restricciones pero en el que los onubenses han sido capaces de adaptarse a las circunstancias para reencontrarse con la vida social.

2021 ha sido el año de la llamada nueva normalidad, en el que poco a poco se ha recuperado lo perdido desde el inicio de la pandemia. Sin actos tan importantes como ferias, romerías o Semana Santa, pero con la vuelta a la actividad social, a los eventos deportivos y culturales. Las ganas de vivir de la sociedad se refleja en esta clasificación de las noticias más leídas en la edición digital de Huelva Información.

El portal turístico Huelva, tu destino, la gran apuesta editorial de este diario ocupa un lugar destacado. Encabeza el ránking algo tan importante en los tiempos actuales como la inteligencia emocional. Pero noticias tan tristes como la aparición de los cuerpos de Enrique y Paqui también están presentes. Prueba de las ganas de superar el impacto de la Covid es que solo una de las diez noticias corresponde a la pandemia. Se trata del servicio que durante meses prestó esta cabecera para informar diaria de la incidencia por municipios en la provincia.

Estas son las diez noticias más leídas de 2021.

1. Cinco indicios que delatan a la gente inteligente

Somos seres sociales. Por naturaleza necesitamos interactuar con otras personas, vivir en sociedad, comunicarnos... Y la evolución de nuestra especie no ha hecho más que reforzar ese sesgo natural. Pero a la vez, el estilo de vida de la urgencia y los avances tecnológicos lo han complicado mucho. Se hace cada vez más necesario cuidar de nuestro equilibrio emocional y no siempre es lo que más atendemos.

La información completa aquí.

2. El pueblo de Huelva más bello de Andalucía

Uno de los 12 pueblos de Andalucía más bellos está en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Según la revista de viajes Condé Nast Traveler, este pueblo onubense es ideal para una desconexión esta Navidad. "Linares de la Sierra es todo un descubrimiento", señalan. Tiene poco más de 250 habitantes, pero dispone de una preciosa plaza donde buscar los rayos del sol de otoño y algunos restaurantes que, por sí solos, ya son excusa para adentrarse en la serranía onubense.

La información completa aquí.

3. El sorteo de Euromillones de los 220 millones de bote cae en Huelva

Una persona en Huelva se acostó la noche del 12 de octubre millonaria, y puede que sin saberlo. En la capital onubense fue sellado el boleto que ha dejado un buen pellizco este martes en el sorteo de Euromillones con el mayor bote de la historia.

La combinación acertante fue validada en el despacho receptor nº 39.875 de Huelva, en el número 8 de la Plaza de la Granaína, en el Polígono San Sebastián, junto a la Avenida de Galaroza. No han sido los 220 millones de euros que había para el máximo acertante pero sí un millón de euros, correspondiente al ganador de la combinación de El Millón.

La información completa aquí.

4. El tsunami que seguro llegará a Huelva

La costa de Huelva va a sufrir los efectos de un tsunami. Está demostrado. Es algo científico. Ocurrirá pero no se sabe cuándo. Quizá mañana, dentro de tres años o dentro de cien. No se puede predecir con exactitud. Pero lo habrá. En todo el golfo de Cádiz y el Algarve portugués. Y esa certeza es la que lleva a los expertos a pedir una acción preventiva en todas esas zonas. Hay que estar preparados, insisten, y aunque no se pueda evitar el hecho, al menos sí impedir que se convierta en una catástrofe de grandes magnitudes. Si la población sabe qué hacer y cuándo hacerlo, menor será el impacto. “La clave en desastres naturales de este tipo”, subrayan, “es la autoprotección”. Por eso apremian para que esos preparativos sean los adecuados y se apliquen cuanto antes. No hay tiempo que perder.

La información completa aquí.

5. Una de las playas más impresionantes del sur de Europa está en Huelva

Las playas de Huelva tienen un encanto especial. Matalascañas, Mazagón, Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte son verdaderos paraísos en los que perderse y disfrutar de la luz única del destino Huelva.

Pero más allá de la belleza de sus playas, algunos rincones de Huelva también cuentan historias a través de su fisonomía. Este es el caso de la Torre del Río del Oro o, como algunos la conocen, la Torre del Loro.

La información completa aquí.

6. Logran sacar del agua el vehículo con los cuerpos de Enrique y Paqui

El operativo de rescate desplegado los accesos a la playa de El Espigón desde que primera hora de la tarde del 6 de noviembre un ciclista localizara un vehículo sumergido logró sacar el coche del agua después de horas de trabajo en la zona. La falta de luz, junto con lo turbio de las aguas y las corrientes que se registran en el lugar, dificultaron las tareas de extracción.

Según pudo confirmar Huelva Información en el interior del vehículo se encontraban los dos cuerpos de la pareja desaparecida, Enrique Fuentes y Paqui Romero.

La información completa aquí.

7. Estos son los 5 pueblos más bonitos de Huelva

"Su luz, su naturaleza salvaje y sus paisajes hacen de Huelva un escenario de película". Así definen desde la conocida revista de viajes Condé Nast Traveler la belleza de la provincia onubense.

Según la publicación, si vienes de visita a esta tierra y quieres disfrutar de los rincones con más encanto, no puedes dejar de recorrer estos 5 lugares que son "la combinación perfecta entre mar y montaña".

La información completa aquí.

8. La Policía Nacional interviene cerca de 1.500 kilos de cocaína en un garaje de Huelva

La Policía Nacional localizó en un local de la calle Nicolás Orta de Huelva, en la barriada de Isla Chica, un alijo histórico de cocaína: cerca de 1.500 kilos de estupefaciente, como confirmó en primicia las fuentes de este periódico.

La intervención se ha producido este mediodía, cuando la irrupción de efectivos policiales armados y encapuchados que han cortado la calle ha llamado la atención de los vecinos.

La información completa aquí.

9. Un hotel de Isla Cristina ofrece el contrato soñado del verano: 2.000 euros por ser su cliente

Estamos acostumbrados a que los hoteles realicen ofertas de empleo para buscar camareros de piso, recepcionistas, cocineros, jardineros, camareros, animadores o personal de mantenimiento, entre otros puestos. Lo que nunca habíamos visto es que un establecimiento de este tipo busque a alguien para contratarlo como cliente. La novedad de la noticia fue tal que, tan pronto como Huelva Información se hizo eco de la misma, las peticiones para optar a la misma se dispararon.

Se trata del Hotel Tui Blue Isla Cristina, una instalación de cinco estrellas que ha hecho pública este viernes la oferta de empleo soñada de este verano con el objeto de seleccionar a una persona para que trabaje como cliente durante los dos próximos meses.

La información completa aquí.

10. Coronavirus Huelva: Consulte la incidencia diaria por Covid-19 en su municipio

Durante meses fue una información de consulta diaria obligada en Huelva. Este diario actualizaba a diario la incidencia de los municipios de la provincia para conocer el grado de restricciones a los que debía hacer frente cada localidad.

Tras la renovación de las medidas aplicadas por la Junta de Andalucía, se tomó como referencia el dato semanal que se fijaba cada jueves y que entraba en vigor el viernes a las 00:00. El tiempo de aplicación de las restricciones era de un mínimo de siete días. Los municipios con una tasa de incidencia superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes cerraban toda actividad no esencial mientras que entre 500 y 1.000 lo hacían perimetralmente.

La información completa aquí.