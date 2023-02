Las noticias más destacadas de este viernes 10 de febrero en Huelva

Las labores de rescate de los Bomberos de Huelva en Turquía tras el terremoto, la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la Onubense; la final del Colombino, el caos en el tren Sevilla-Huelva o la oferta de empleo en la nueva residencia de mayores Mirador del Odiel han centrado la actualidad de la jornada.

Ampliamos la información más relevante de este viernes en cinco titulares.

Los bomberos de Huelva rescatan a otras cinco personas con vida en Turquía

La expedición de la ONG ‘Bomberos para el Mundo’, de la que forman parte cinco bomberos onubenses pertenecientes a los bomberos del Ayuntamiento de Huelva y al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Huelva, han logrado rescatar con vida a cinco personas desde el pasado lunes en las ciudades turcas de Hatai y Afad, que quedaron totalmente arrasadas tras el grave terremoto que ha asolado parte de Turquía y Siria, y que se encuentran a apenas dos horas del epicentro del sismo.

Según fuentes cercanas a estos siete bomberos onubenses y malagueños, que se han desplazado a la zona afectada solo contando con sus propios medios, se encuentran en una región a la que apenas han llegado servicios de emergencias durante la semana, y en la que el aeropuerto más cercano se encuentra totalmente destrozado.

Lee la noticia completa aquí.

La Universidad de Huelva muestra a los más jóvenes el valor de las mujeres investigadores

Alumnos de Huelva y provincia han conocido de primera mano la faceta investigadora de la Universidad de Huelva. En la antesala del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra el 11 de febrero, desde la Unidad de Cultura Científica de la Onubense (UCC) han querido concienciar a los jóvenes estudiantes del potencial investigador que entraña la UHU.

El director de Investigación de la UHU, José Enrique García Ramos, ha animado a las niñas a “adentrarse en el mundo de la ciencia”, un campo que “también es muy divertido". Tras dar la bienvenida a las menores, García Ramos ha destacado la necesidad de esta conmemoración, ya que “es un deber de la sociedad con las científicas, que han tenido un papel relevante en la ciencia y no han sido reconocidas”.

Lee la noticia completa aquí.

Once grupos pasan a la final del concurso del Carnaval Colombino

Once grupos pasan a la final del concurso del Carnaval Colombino, que se celebrará este sábado, a partir de las ocho de la tarde, en el Gran Teatro de Huelva. Conforman el cartel de finalistas dos coros, cuatro murgas, cuatro comparsas y un cuarteto, agrupaciones procedentes de la capital onubense, Punta Umbría, Valverde del Camino y Sevilla.

En el apartado de coros, volverán a subirse a las tablas del Gran Teatro La jugada maestra, de Huelva, y Sale la fiera, de Sevilla. En la modalidad de murgas competirán por el primer premio El regalito de mi hermana y Los F.M (Hoy no me puedo levantar), de Huelva; To pa mí 'Los interesaos', de Punta Umbría; y Los FP, de Valverde del Camino.

Lee la noticia completa aquí.

Caos en el tren Huelva-Sevilla por la venta de más billetes que plazas

Un nuevo episodio de Renfe causa malestar en la población onubense. El Media Distancia que une Huelva con Sevilla, con salida a las 15:00, vendía este viernes un número mayor de billetes que plazas de las que dispone.

Tal y como explican pasajeros a este diario, justo antes de la hora prevista de salida comenzaba el caos. Multitud de usuarios del citado tren se amontonaban de pie en los pasillos del mismo, en tanto que no había asientos suficientes para todos. Este escenario obedece a que, según los propios pasajeros, "había billetes comprados para los vagones cuatro y cinco", si bien este tren solo tenía tres vagones.

Lee la noticia completa aquí.

La Residencia de Mayores Mirador del Odiel oferta 50 empleos en Huelva con preferencia a los más vulnerables

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el delegado de Sur Occidental de Clece y sus filiales Clece Vitam y Atende, Ángel Fernández, han rubricado y presentado esta mañana tres convenios para la creación de empleo y la inserción laboral de los colectivos más vulnerables, destacando las víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Asimismo, la alianza persigue la mejora de la calidad de vida de estos onubenses, a través del empleo y de otras acciones, como campañas de sensibilización.

Lee la noticia completa aquí.