Las noticias más destacadas de este miércoles 30 de noviembre en Huelva

Una jornada intensa en Huelva. Los onubenses disponen ya de un nuevo supermercado al que acudir a hacer sus compras. La cadena Aldi inauguró su primer centro en la capital onubense. Cientos de personas recorrieron sus pasillos desde primera hora en la zona de San Antonio.

Un día con noticias relevantes como el impulso al centro de salud del Distrito III en Huelva. El pleno respalda la moción. La mañana tuvo como protagonista al economista Ricardo Martínez ofreció una interesante conferencia en el marco del Club Cámara en la Fundación Caja Rural del Sur. El futuro de la recuperación pasa por los empresarios onubenses.

La visita de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, fue la información más destacada de la tarde. La responsable de medio ambiente del Gobierno anunció una inversión de 356 millones de euros para Doñana.

Prudencia, seguridad y confianza en el sector privado, como mejores herramientas para afrontar el contexto de incertidumbre en el que se mueve, actualmente, la economía mundial. Bajo estas premisas, Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico, doctor en Economía y ex secretario de Estado de Presupuestos, ha pronunciado hoy una conferencia titulada “Perspectivas económicas y estrategia empresarial”, organizada por el Club Cámara de Huelva.

Éxito en la apertura de ALDI en Huelva capital

No cabía un alfiler. No había mejor bienvenida. Apenas se abrieron por primera vez las puertas del nuevo ALDI, los 1.200 metros cuadrados de superficie comercial se llenaron. La inauguración del primer supermercado de la compañía en la capital no pudo empezar con mejor pie. Que es recibiendo a los vecinos que serán sus mejores aliados a partir de ahora. "Es un día muy especial para ALDI", apuntó este miércoles el responsable de expansión de ALDI en la zona, Gerardo García, quien añadió que "estamos muy contentos" por la apertura, que servirá para "ofrecer a los vecinos una nueva opción de compra. El objetivo es que todos los vecinos puedan venir a realizar una compra completa, sencilla, con productos de calidad y a un bajo precios".

El Gobierno destinará 356 millones "a recuperar Doñana"

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a destinar 356 millones de euros a la ejecución de un Marco de Actuaciones para Doñana que permitan recuperar el funcionamiento ecológico del espacio natural y paliar los impactos a los que tiene que hacer frente. La vicepresidenta y ministra del ramo, Teresa Ribera, ha presentado este miércoles en Almonte este Marco de Actuaciones a representantes institucionales, actores locales y sociedad civil, así como a los medios de comunicación. Ribera ha remarcado que Doñana es "uno de los humedales más emblemáticos, queridos y espectaculares de Europa y esto nos obliga a ser particularmente cuidadosos con este espacio, conocerlo bien y cuidarlo y seguir invirtiendo en su calidad, en su buen estado y mantenimiento".

El Pleno municipal impulsa la construcción del Centro de Salud del Distrito III en Huelva

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva impulsa la construcción del Centro de Salud del Distrito III con la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela. Se trata de un terreno de titularidad municipal en el entorno de la Escuela Náutico Pesquera que el Consistorio cede a la Junta de Andalucía para estas nuevas instalaciones sanitarias que sustituirán a las del Molino de la Vega.

Los 15 influencers de Huelva con más seguidores en Instagram

Este 30 de noviembre se celebra el Día del Influencer con la finalidad reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a sus contenidos y que, de esta manera, dan a conocer y posicionan distintas marcas y productos de acuerdo al gusto de los consumidores, valiéndose del marketing digital.

