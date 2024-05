Las noticias más destacadas de este miércoles 15 de mayo en Huelva

Este miércoles 15 de mayo ha estado marcado en la capital onubense por la salida de Emigrantes, una jornada en la que el buque de lujo que iba a atracar en el puerto de Huelva para que sus pasajeros visitaran El Rocío finalmente no lo hizo. También el Recreativo ha sido protagonista, Pablo Comas no ha respondido a la propuesta por parte de un grupo nacional para la compra de su paquete accionarial y por tanto la oferta se da por rechazada.

También ha sido noticia que un individuo se atrincheró en su vivienda, en Huelva, después de agredir a su madre. En cuanto a siniestralidad en las carreteras, once personas fallecen en accidentes de tráfico en lo que va de año en la provincia onubense.

Rocío 2024: Emigrantes recibe el calor de Huelva en su salida hacia la aldea

La Hermandad de Emigrantes camina ya en busca de la aldea almonteña del Rocío a la que llegará en la tarde noche del jueves 16 de mayo, tras completar dos jornadas de camino. Su salida desde la capital onubense ha estado marcada un año más por el calor y el cariño de una ciudad que se siente protagonista en esta semana de Rocío y que presume orgullosa de la impronta y la personalidad que desprende a cada paso la filial de Emigrantes.

A las 08:40, el Simpecado abandonaba el interior de la capilla y era colocado sobre la carreta de plata en una mañana fría por momentos, en la que el cielo lució despejado para no perderse un solo detalle de la Concha Peregrina. “¡Vámonos ‘pal’ Rocío!”, exclamó la hermana mayor, María Dolores Palanco, a lomos de su caballo, con la voz entrecortada por la mezcla de nervios, emociones y responsabilidad. Y a su grito, Emigrantes comenzó su camino por las calles de Huelva.

El buque de lujo que iba a visitar el Rocío finalmente no atracará en el Puerto de Huelva

El miércoles 15 de mayo, coincidiendo con la salida de la Hermandad de Emigrantes de la capital onubense hacia El Rocío, tenía previsto atracar un buque de lujo para visitar la aldea almonteña. Sin embargo, finalmente este acontecimiento no ha podido tener lugar y el navío no llegó al puerto.

La romería del Rocío, una cita ineludible y esperada por muchos, tanto dentro como fuera de la provincia, era el evento para el que el Seadream I, de la compañía noruega Seadream Yatch Club, iba a realizar una escala en Huelva para visitarla. Este evento cada año reúne a multitud de visitantes que no quieren perderse esta celebración. El buque de la compañía noruega contaba con capacidad para un máximo de 110 pasajeros y un total de 89 trabajadores de tripulación, que esperaban poder hacer escala en Huelva.

Francisco Muñoz, ante la negativa de Pablo Comas: "El tiempo para una solución dialogada se termina"

Como era de esperar, Pablo Comas no ha respondido a la propuesta por parte de un grupo nacional para la compra de su paquete accionarial y por tanto la oferta se da por rechazada. Así lo ha confirmado el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva en una rueda de prensa ofrecida este mediodía.

"El plazo que se le dio por parte del grupo inversor al señor Comas vencía el día 15 de mayo. No se ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte de Gildoy. El tiempo para Pablo Comas se acaba. El tiempo para llegar a una solución dialogada se termina. Debe responder. No puede quedarse permanentemente viéndolas venir y jugando con Huelva, con los recreativistas y con esta ciudad. Un bien de interés cultural y que tiene un significado en el corazón enorme. Con los recreativistas no se juega", comenzaba Muñoz su intervención.

Un individuo se atrinchera en un domicilio de Huelva capital después de agredir a su madre

Los agentes de Seguridad Ciudadana y de la Sección de Motoristas de la Policía Local de Huelva llevaron a cabo durante la madrugada del miércoles en Huelva capital la detención de un varón de cuarenta y ocho años que, según fuentes de la Policía Local onubense, había cometido un presunto delito de malos tratos -presuntamente, un apuñalamiento- en el ámbito familiar.

El individuo, según la misma fuente, se había atrincherado en el domicilio en el que intervinieron los agentes de la Policía Local, teniendo estos que derribar la puerta de la casa.

Once personas fallecen en accidentes de tráfico en lo que va de año en Huelva

Aumenta la siniestralidad en las carreteras de la provincia de Huelva. Según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, en lo que va de año se han registrado once personas fallecidas en once accidentes ocurridos en las vías interurbanas de la provincia onubense, lo que supone cuatro personas fallecidas y siniestros mortales más que en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

El mayor número de fallecidos se ha concentrado el pasado fin de semana, que arrojó una cifra de tres siniestros en los que murieron tres ciudadanos. Los tres accidentes mortales se produjeron en menos de 24 horas.

