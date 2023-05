Las noticias más destacadas de este miércoles 10 de mayo en Huelva

En este miércoles, 10 de mayo, el Safa Funcadia realizó un simulacro de tsunami en la capital onubense, en el que participaron 1.500 alumnos. Fue una jornada en la que la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, dio a conocer que el Museo de Huelva está realizando el inventario para definir los fondos que irán al futuro Museo de Bellas Artes en el antiguo edificio del Banco de España.

Por otra parte, la Plataforma Salvemos Doñana han convocado para el próximo domingo una manifestación en Sevilla para exigir la paralización de la proposición de ley de ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte está investigando el robo de una parte de un alijo de 2.000 kilos de hachís en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil, una jornada, en la que la muerte del diseñador almonteño Cristo Báñez ha dejado conmocionada a la provincia de Huelva.

Tsunami Huelva: El SAFA Funcadia, primer colegio en superar un simulacro de maremoto

Si un tsunami llegara a Huelva los estudiantes del colegio SAFA Funcadia estarían más que preparados. Entre aplausos y emoción unos 1.500 alumnos desde el primer ciclo de Infantil hasta Formación Profesional han celebrado su heroica actuación en el primer simulacro antisunami en Huelva. Una actividad que llega después de instaurarse el Plan Tsunami de Huelva, pionero en España, para dar respuesta a una situación de emergencia en caso de maremotos.

Este centro educativo mostró un rápido interés en este instrumento de autoprotección y ha querido aprovechar el auge del plan contra tsunamis para sacarle el máximo partido y preparar al alumnado de cara a un posible riesgo.

Más información aquí

El Museo de Huelva realiza el inventario de los fondos de Bellas Artes que irán al Banco de España

Realizan el inventario en el Museo de Huelva para definir los fondos que conformarán el futuro Museo de Bellas Artes, que se ubicará en el antiguo edificio del Banco de España, una vez que se termine de rehabilitar la emblemática edificación. La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, comentó en relación a las instalaciones museísticas de la Alameda Sundheim que en estos momentos no se contempla su ampliación aunque no se descarta. Éstas se quedarán finalmente como Museo Arqueológico.

Herrera señaló que lo que se contempla de momento "es la posibilidad de que queden ambos edificios separados, el de Bellas Artes por un lado y el Arqueológico por otro". Indicó que "vamos a ir por partes, primero se está haciendo el inventariado de lo que hay en el Museo para definir lo que va a ir en Bellas Artes, como Bellas Artes como tal, el comisariado ya está trabajando profundamente en ese sentido, y una vez tengamos separados ambos fondos, cada uno en sus espacios, donde deben estar, se seguirá con el siguiente paso, que sería abrir la posibilidad de ampliación de la infraestructura, pero de momento no lo contemplamos".

Más información aquí

La sociedad civil se moviliza para pedir la retirada de la ley de regadíos de Doñana

Las más de 40 organizaciones que están en la coordinadora de la Plataforma Salvemos Doñana han convocado para el próximo domingo una manifestación en Sevilla para exigir la paralización de la proposición de ley de ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana, en tramitación en el Parlamento andaluz.

Esta plataforma, que según ha explicado en rueda de prensa uno de sus miembros y representante de WWF, Juanjo Carmona, nació en la década de los 90 para frenar el proyecto urbanístico Costa Doñana y, tras conseguir su objetivo, quedó en "stand by" en 2016 y se hizo necesaria se activación cuando se puso sobre la mesa la construcción de un gaseoducto desde Extremadura que atravesaba el espacio natural, que finalmente tampoco se llevó a cabo.

Más información aquí

Roban parte de un alijo de hachís en el cuartel de la Guardia Civil de Ayamonte

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte está investigando el robo de una parte de un alijo de 2.000 kilos de hachís que se encontraban en dos furgonetas en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil en la localidad ayamontina.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por estos hechos hay una persona investigada, el único detenido por estos hechos, que se encuentra actualmente en libertad provisional a la espera de que concluya la instrucción.

Más información aquí

Huelva llora la muerte de Cristo Báñez, un diseñador enamorado de su tierra

La provincia de Huelva está conmocionada por la muerte del diseñador almonteño Cristo Báñez, un onubense que, además de triunfar a nivel nacional en el mundo de la moda, ha llevado siempre su tierra por bandera mostrándolo a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales.

El distinguido diseñador concedió una entrevista a Huelva Información en la que exponía su amor por la provincia onubense, así como por la moda. Durante su infancia, su madre y Almonte, el entorno donde vivía, despertaron su curiosidad por el mundo del arte. "Almonte, la tierra donde he nacido y he crecido es mi lugar favorito en el mundo. Aquí me siento mejor que en ningún otro sitio", contaba.

Más información aquí