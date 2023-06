Las noticias más destacadas de este miércoles 14 de junio en Huelva

Un incendio se ha desatado esta tarde en el paraje de la Eurobosa en El Rompido. Los efectivos de Infoca se encuentran en este momento desplegados en la zona para tratar de controlar las llamas.

Y este miércoles el alumnado de bachillerato se ha presentado a uno de los exámenes "más dificiles de la historia", el de Matemáticas II, que ha levantado ampollas ante la dificultad del mismo. Los alumnos esperan que la organización de la Selectividad rectifique y muchos ya piensan en volver a presentarse para subir nota.

Mientras tanto hoy se ha presentado el catálogo de Formación Profesional para el próximo curso. En total serán 22 los nuevos ciclos formativos ofertados para toda Huelva en materias como robótica, energía renovable o sector agrario.

En el capítulo de sucesos, una persona ha sido hoy detenida en Punta Umbría acusada de calcinar varios vehículos en la localidad.

Declarado un incendio en el paraje de la Eurobosa en El Rompido en Huelva

Los efectivos del Infoca ya se encuentran desplegados en la zona para combatir las llamas

Selectividad 2023 en Huelva: los profesores consideran el examen de Matemáticas II, "el más difícil de la historia"

"Ni me preguntes. Vaya desastre. Es que no había por dónde cogerlo. Con suerte apruebo. De verdad, el examen de Matemáticas más complicado que he hecho nunca", lamentaba un estudiante.

Energías renovables, mantenimiento de vehículos híbridos o desarrollo de videojuegos, entre los 22 nuevos ciclos de FP en Huelva

Los nuevos ciclos tanto medios como superiores impulsan su carácter dual y de impulso de habilidades técnicas y linguísticas.

Detenida una persona como presunta autora del incendio que ha calcinado seis vehículos en Punta Umbría

Las primeras hipótesis apuntan a un enfrentamiento entre algunas de las personas que residen habitualmente en las caravanas afectadas por las llamas

