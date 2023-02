Las noticias más destacadas de este miércoles 8 de febrero en Huelva

Huelva se queda sin neurólogo de guardia cuatro días al mes y la situación podría ser peor en marzo

Huelva desde este miércoles deja de contar con la acreditación de Unidad de Ictus, tal y como les han confirmado de manera interna a los profesionales del Área de Neurología del hospital Juan Ramón Jiménez. El motivo de ello es que el centro hospitalario incumple uno de los requisitos que justifican la posesión de esta acreditación, el referido a contar con un neurólogo de guardia cada día del mes para atender los accidentes cerebrovasculares en fase aguda.

Según ha podido saber este diario, durante cuatro días de este mes de febrero no habrá un especialista de guardia, siendo el primero de ellos este miércoles. A su vez, apuntan fuentes consultadas por esta redacción, la situación podría agravarse en marzo, dado que el día 1 del próximo mes uno de los profesionales hará efectivo un traslado a otro hospital, por lo que se produciría una nueva merma en la plantilla. "Con un especialista menos, los días en los que no habría neurólogos de guardia podrían subir a entre 8 y 10", subrayan estas fuentes.

Los onubenses discrepan sobre la no obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público

Opiniones para todos los gustos. Como en botica. Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la eliminación del uso de la mascarilla en el transporte público, su entrada en vigor este miércoles ha liberado a los onubenses de tener que utilizar el cubrebocas en taxis y autobuses. A pesar de que la mayoría han decidido prescindir de la mascarilla, otros muchos han optado por "mantenerla, aunque sea unos días hasta que pase el temporal".

Así lo han entendido los viajeros de la línea 7 de Emtusa que circula entre Zafra y el Hospital Juan Ramón Jiménez. "Sé que ya no es obligatoria pero yo por lo menos voy a mantenerla", ha explicado María Jesús en la parada del centro comercial Costa de la Luz. "No lo hago por mi que estoy sana, lo hago porque la mayoría de las personas que usan el autobús son personas mayores, algunas delicadas de salud y si puedo evitarles algún mal por el gesto de ponerme cinco minutos la mascarilla no me cuesta nada".