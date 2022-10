Las noticias más destacadas de este martes 11 de octubre en Huelva

La noticia del atropello múltiple en Gibraleón sigue marcando la actualidad en la provincia de Huelva. La última información es que el detenido no prestará declaración ante el juez hasta que no se encuentre "bien" físicamente y mentalmente para hacerlo.

La jornada del martes también ha estado marcada por la fuerte granizada en Moguer a la salida de los colegios y el incendio en un polígono de Isla Cristina, donde dos naves han quedado arrasadas por el fuego.

Otro de los temas que ha cogido relevancia es el relativo al festivo de este miércoles. Los horarios de los actos del Día de La Hispanidad y de los supermercados son algunas de las noticias de más interés

Un fuego arrasa las dos naves supervivientes del último incendio en un polígono en Isla Cristina

Un incendio originado a las 11:15 horas de este martes en un polígono industrial situado junto al puerto pesquero de Isla Cristina, ha arrasado las dos naves que se salvaron del último fuego ocurrido en ese mismo lugar hace apenas ocho meses y que calcinó completamente otras seis naves industriales.

Impresionante granizada en Moguer a la salida de los colegios

Una impresionante tormenta ha descargado con fuerza sobre Moguer alrededor de las 14:00. Las precipitaciones en forma de granizo han sorprendido a los moguereños que en ese momento se encontraban recogiendo a los más pequeños de colegios y guarderías como el vídeo que acompaña la información de la escuela infantil Platero y yo. La lluvia con mucha fuerza provocó algunas problemas en la red de saneamiento para evacuar el agua.

El detenido por el atropello de Gibraleón prestará declaración cuando se encuentre "física y mentalmente" apto

El detenido por el atropello múltiple del pasado domingo en Gibraleón no prestará declaración ante el juez hasta que no se encuentre "bien" físicamente y mentalmente para hacerlo. Así lo ha confirmado el abogado de la acusación particular, José Luis Orta. El presunto autor del suceso que costó la vida de Javier Martín se encuentra internado en el área de Salud Mental del Juan Ramón Jiménez. M. A. D. no mantenía ningún tipo de vínculo con la víctima.

Hipercor, Carrefour o Mercadona: ¿Qué supermercados abren en Huelva el 12 de octubre, Día del Pilar?

El 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Hispanidad, se celebra este miércoles y se trata de un día festivo a nivel nacional. Son muchos los que quieren aprovechar este día para realizar compras en los supermercados de la zona, pero hay que tener cuidado porque algunas grandes cadenas ya han anunciado que cerrarán sus puertas durante este día para el descanso del personal.

Horarios y actos en Huelva del 12 de octubre, Día del Pilar

La Guardia Civil con motivo de la celebración de su Patrona, la Virgen del Pilar, ha organizado, una serie de Actos Institucionales que se desarrollarán este miércoles día 12 de octubre.

El comienzo será la celebración de una ceremonia religiosa a las 11:00 horas en la Catedral de las Merced, para continuar a partir de las 13:00 horas, con la gala de entrega de condecoraciones y homenaje a los caídos, que tendrá lugar este año en un nuevo enclave de la ciudad de Huelva como son las Carpas de la Avenida de Andalucía.

