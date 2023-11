Las noticias más destacadas de este martes 21 de noviembre en Huelva

El Colegio de Ferroviarios de Huelva ya tiene dueño. La Diputación lo comprará por 2,75 millones de euros para unificar los servicios administrativos de la institución. Por otro lado, hoy ha tenido lugar la espectacular prueba de Airbus con un gran éxito sobre el control y repostaje aéreo de drones de manera autónoma.

Además, el Banco de Alimentos de Huelva anuncia que este se ha tratado de un mal año y calificándolo como "el peor de sus doce de historia". En enero de 2024 Huelva contará con el primer espacio de coworking digital llamado La Nao. Finalmente, el Recreativo ha presentado a su nuevo fichaje, el guardameta Guillermo Centurión ya forma parte oficial del primer equipo.

La Diputación de Huelva comprará el Colegio de Ferroviarios por 2,75 millones de euros

La Diputación de Huelva va a comprar el Colegio de Ferroviarios de la capital onubense por 2,75 millones de euros. Así lo ha anunció este martes el presidente de la Institución, David Toscano, que aseguró que con esta operación se consigue salvar parte del patrimonio de la provincia y ofrecer además un mejor servicio a los ciudadanos y a los alcaldes, ya que allí se van a unificar todos los servicios administrativos, dejando el Palacio Provincial para el área de Presidencia y los actos institucionales.

Airbus prueba en Huelva con éxito el control y repostaje aéreo de drones de manera autónoma

Huelva cuenta con unas instalaciones únicas en Europa para la experimentación y ensayos aeroespaciales. Prueba de ello es el interés que muestran grandes compañías multinacionales como Airbus eligiendo la provincia como el lugar idóneo para realizar novedosas pruebas aéreas en materia de defensa.

El Banco de Alimentos de Huelva confía en la Gran Recogida para salvar "el peor año de sus doce de historia"

Las estanterías del Banco de Alimentos de Huelva (BAH) están preocupantemente vacías. No es para menos. Las donaciones no dejan de disminuir, y no porque la solidaridad vecinal sea menor sino porque el encarecimiento de la vida está dejando a las familias onubenses cada vez con menos recursos de los que disponer.

El centro de trabajo compartido La Nao empezará a funcionar en Huelva en enero de 2024

El coworking digital La Nao, un proyecto de creación de espacios de trabajo compartido, formación en materias tecnológicas y punto de encuentro entre la oferta y la demanda empresarial de tecnología, comenzará a funcionar en enero de 2024. El centro se ubicará en la calle Concepción esquina con la calle Rascón. La iniciativa fomentada por la Cámara de Comercio de Huelva con la colaboración del Ayuntamiento de la capital onubense, cuenta con financiación de los fondos europeos Feder.

Guillermo Centurión: "Me llena de orgullo que un club tan grande como el Recreativo se fije en mi"

El Recreativo ha presentado este martes de forma oficial al que es desde esta semana es el nuevo portero del primer equipo Guillermo Centurión. El arquero uruguayo llegó hasta Huelva en el mercado de fichajes de este verano pero, por problemas burocráticos, no tenía ficha del primer equipo por lo que, a pesar de entrenar con regularidad, no podía ser de la partida de Abel Gómez en competición oficial.

