Las noticias más destacadas de este lunes 15 de abril en Huelva

Nueva polémica con la llegada de la alta velocidad a Huelva. Este lunes, Óscar Puente confirmó que la provincia onubense se quedará sin la conexión en AVE con Sevilla, por una inversión "bestial que por diez minutos no compensa".

De otro lado, el presente año concluirá sin la ansiada imagen de operarios y maquinaria construyendo el hospital Materno-Infantil de Huelva. Juanma Moreno anunció hoy mismo que las obras comenzarán en 2025. Otro varapalo para la capital.

Los mosquitos comienzan a ser los protagonistas, por ello desde la Diputación Provincial han informado que el Servicio de Control de Plagas de la institución está trabajando para atajar la "espectacular" plaga de mosquitos que se está produciendo desde el miércoles pasado en la capital y la zona costera.

La población onubense se va acercando a la Costa, abandonando la zona centro y la Sierra. Hace 20 años, la línea imaginaria que dividió la provincia por la A-49, dejaba al sur al 68% de la población ahora se llegaba ya al 71,5% y la tendencia va en aumento.

Óscar Puente descarta el AVE Huelva-Sevilla por una inversión "bestial": "Por diez minutos no compensa"

Una red "ex novo de ancho internacional" y no el AVE "convencional" es la solución que planea el Gobierno de España para reducir el tiempo de viaje entre Huelva y Sevilla. Así lo expresó este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, quien confirmó que la provincia onubense se quedará sin la conexión por Alta Velocidad con la capital andaluza. Un anuncio que pone en duda el AVE Huelva-Sevilla-Faro, tildado de "necesario" por representantes públicos y agentes sociales en reiteradas ocasiones; pues sobre la conexión con el país vecino no se manifestó Puente.

Toda la información aquí

Nuevo retraso en el inicio de las obras del Materno-Infantil de Huelva: Juanma Moreno lo anuncia para 2025

El año 2024 concluirá sin la ansiada imagen de operarios y maquinaria construyendo el hospital Materno-Infantil de Huelva. Lo ha dejado claro este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien apuntó durante la inauguración del nuevo PET-TC del Hospital Juan Ramón Jiménez, que "si todo va como nosotros esperamos, con los trabajos que se están realizando -ya vendrá la consejera a explicar todos los detalles- pero nuestra idea es poder adjudicarlo a comienzos del próximo año 2025 y que ese gran proyecto para Huelva y los onubenses sea una realidad lo antes posible. Se están haciendo todas las características técnicas y vendrá el equipo de la consejera también a contarlo", remarcó.

Toda la información aquí

Combaten una "espectacular" plaga de mosquitos en Huelva "originada por la lluvia y el calor"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha informado este lunes de que el Servicio de Control de Plagas de la institución provincial está trabajando para atajar la "espectacular" plaga de mosquitos que se está produciendo desde el miércoles pasado en la capital y la zona costera de la provincia y que se ha dado, según ha explicado, por un "cóctel de circunstancias excepcionales" como son "las intensas lluvias", seguidas de "una ola de calor" y los "vientos de levante" que "no suelen darse en Huelva".

Toda la información aquí

El 71% de Huelva vive al sur de la A-49 y de Marruecos ya son 14.259

La población onubense se va acercando poco a poco a la Costa, abandonando la zona centro y la Sierra. Hace 20 años, la línea imaginaria que dividió la provincia por la A-49, dejaba al sur al 68% de la población que había fijado su residencia en la provincia de Huelva, en 2022, 20 años después, se llegaba ya al 71,5% y la tendencia va en aumento.

Toda la información aquí

La puesta en valor de Fuente Vieja de Huelva continuará con charlas "para sensibilizar a los vecinos"

Las obras del entorno de Fuente Vieja, "lugar mítico para arqueólogos e historiadores" y tesoro patrimonial para Huelva, han sido presentadas al público durante la tarde de este lunes.

Sin duda, como ha quedado claro en la inauguración, se trata del elemento histórico "de mayor relevancia conservado en Huelva", la galería subterránea del antiguo acueducto, que data de época romana, recorriendo la ciudad desde las barriadas de Las Colonias y El Carmen hasta el Cabezo de San Pedro.

Toda la información aquí.