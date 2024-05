Las noticias más destacadas de este jueves 31 de mayo en Huelva

Aumentan un 50% las personas sin hogar en Huelva desde la pandemia. El vaper y las cachimbas, las falsas alternativas al tabaco entre los jóvenes de Huelva. Interfresa traslada a la secretaria de agricultura los principales retos del sector y pide que se afronten las infraestructuras hídricas pendientes en Huelva.

La persona sin hogar no es únicamente la que duerme en la calle. También lo es la que vive entre los cinco metros de largo por 2,30 metros de ancho de una plaza de garaje o la que habita en el minúsculo espacio que ofrecen los asientos de un coche. Un 50% más de personas respecto a 2021 viven en estas condiciones en Huelva, según se extrae de la Memoria General 2023 de Cáritas Diocesana de Huelva, que cifra en 1.053 las personas sin hogar atendidas a través del Centro de Día Puertas Abiertas y las diferentes casas de acogida.

"El empleo se ha visto incrementado y se atisba una moderación en el gasto de energía en los hogares, según el último informe que manejamos del Instituto Nacional de Estadística (INE)", explica la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, María Macías, que celebra "una buena noticia que, por otro lado, tiene una contrapartida: la vivienda". Cáritas observa en Huelva que "las personas que atendemos encuentran muchas trabas para alquilar", dado que, además de que hay poca oferta, "los precios son muy altos y se exigen muchos requisitos en el alquiler". Es por ello que se está excluyendo a numerosas familias que, por no tener unos ingresos estables, no se pueden permitir un gasto en un básico que parece más un lujo que una necesidad. En este sentido, el organismo, además de tender la mano a este millar de personas en Huelva, alza la voz para exigir un plan nacional de la vivienda en España.

El run-run del tabaco acostumbra a asomar entre clase y clase en el aula de Primero de ESO. Los cantos de sirena sobre un simple gesto -el vapeo- que automáticamente te convierte en el más guay de tus compañeros seducen a los jóvenes de 13 años. Bastan siete u ocho euros para comprar un vaper y que todos te miren con otros ojos. Qué sencillo, pero ¿a qué precio?

Iniciarse en el hábito tabáquico, sobre todo, a edades tan tempranas se traduce en "tipos de cánceres que antes no veíamos en consulta y en restarse años de vida", les explicaba este viernes a los alumnos de Primero y Segundo de ESO del IES Estuaria el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria y también gerente del hospital Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega. "Los adolescentes, especialmente las niñas, se introducen en el tabaco a los 13 años, a una edad pediátrica, con todo lo que eso supone", sostiene García de la Vega, que alertaba a los jóvenes de que todas las fórmulas para fumar, no solo los cigarrillos, son dañinas para el organismo. Por ejemplo, el vaper 'camuflado' con tonos y colores divertidos o las cachimbas, "pues una sesión de una hora equivale a inhalar 200 veces el humo de un cigarrillo". Ambas no pueden ser consideradas alternativas al tabaco. Además, el humo presenta niveles altos de CO, metales pesados y sustancias cancerígenas, por lo que son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el riesgo añadido de infecciones si se comparten boquillas.

La Asociación Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, ha mantenido un encuentro de trabajo con la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, marcado por el entendimiento y el buen clima, en la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid.

A la reunión se han desplazado el secretario de Interfresa y gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez Guillén; el secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz y el director del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad de la interprofesional, Borja Ferrera, que han trasladado a Begoña García Bernal algunas de las cuestiones más relevantes para el sector de los frutos rojos de Andalucía, concentrado mayoritariamente en la provincia de Huelva.

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del cartel de la 50ª edición del Festival de cante flamenco de Moguer, organizado al amparo de un convenio suscrito por la propia Diputación, el Ayuntamiento de Moguer y la Peña de Cante Jondo de Moguer.

A la presentación han asistido la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; el presidente de la Peña de Cante Jondo de Moguer, Ramón Ruiz; el presentador del festival, Manuel Martín; y la autora del cartel, María José Cumbreras. La diputada de Cultura ha indicado que “la casa de todos los municipios de la provincia abre hoy sus puertas de par en par a una de las actividades culturales más esperadas de la temporada estival, como es el Festival de cante flamenco de Moguer, uno de nuestros mayores referentes culturales de calidad, que este año cumple nada más y nada menos que 50 años apoyando y fomentando el flamenco, parte importante de nuestras raíces y una de nuestras mayores señas de identidad”.

Los alumnos y profesores del colegio Ciudad de los Niños de Huelva se han engalanado este viernes para celebrar el 74 aniversario de la Fundación Hermanos Obreros de María y disfrutar de la Romería de la Virgen de los Niños. Una jornada que se ha vivido con gran ilusión en el centro y que ha comenzado desde bien temprano con diferentes actos. "Es un día que se vive con muchas ganas y una enorme participación cada año en el colegio", cuenta a este periódico el director, Diego Gómez.

Antes del emblemático momento de la procesión de la patrona tenía lugar el traslado de la Virgen al altar del patio al son de los los tamborileros. Alrededor de las 10:15, a los pies de la Virgen de los Niños, se celebraban los oficios religiosos, que han estado a cargo del padre Teodoro Bernal y en los que han participado numerosos alumnos con lecturas y ofrendas. Tras ello, llegaba la esperada procesión. Como cada año, los más pequeños han portado un paso con la imagen de "un niño Jesús vestido de corto" y los más mayores, de Secundaria, han llevado el paso de la Virgen, obra de Enrique Pérez Saavedra. Un singular momento que alcanzó su máximo esplendor cuando sonaron las sevillanas y tanto estudiantes como profesores se arrancaron a bailar ataviados para la ocasión de gitana y de corto.

