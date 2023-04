Las noticias más destacadas de este jueves 13 de abril en Huelva

Doñana centra la actualidad informativa de este jueves en la provincia de Huelva. A este respecto, La secretaria general del PSOE en Huelva, María Eugenia Limón, defiende que se estudie "caso a caso" la situación de los agricultores afectados por la regulación de regadíos de Doñana que aprobó el Parlamento de Andalucía este miércoles. Igualmente, los alcaldes socialistas de Bonares y Moguer han mostrado su apoyo a los agricultores de sus municipios afectados por la regulación de regadíos en Doñana y han apelado al consenso para buscar una solución que implique a todos los actores.

En otro orden de cosas, Freshuelva ha hecho entrega de los primeros Premios Fresa a personas y entidades que promueven el sector fresero onubense. Además, este jueves se ha conocido al ganador del prestigioso Certamen de Poesía Juan Ramón Jiménez, una edición que ha conseguido su máximo histórico de participantes y en la que se ha elevado también la cuantía del premio para el vencedor.

Por último, la gastronomía de Huelva sigue apostando alto y volverá a estar presente en el escaparate gastronómico más relevante de Europa, Salón Gourmets.

Ampliamos estas cinco informaciones en los siguientes titulares.

Limón defiende estudiar "caso a caso" la situación de los afectados por la regulación de regadíos en Doñana

La secretaria general del PSOE en Huelva, María Eugenia Limón, defiende que se estudie "caso a caso" la situación de los agricultores afectados por la regulación de regadíos de Doñana que aprobó el Parlamento de Andalucía este miércoles. La socialista rechaza el clima de enfrentamientos suscitado alrededor de la propuesta de regulación de centenares de hectáreas que quedaron fuera del Plan de la Fresa de 2014. Los agricultores defienden que hay parcelas de regadíos acreditadas que no fueron registradas como tal, quedando en el limbo.

La proposición de ley defendida por el PP y Vox plantea la regulación de esos terrenos, lo cual ha provocado el rechazo del Gobierno, Bruselas, la comunidad científica y ecologista por considerar que supondría una sobrecarga para los recursos hídricos del Parque Nacional. "El PSOE siempre ha defendido que Doñana no se toca. No se puede hacer nada en su entorno que no tenga el acuerdo y consenso de todas las administraciones", defiende María Eugenia Limón.

Lee la noticia completa aquí.

Los alcaldes del PSOE apoyan a los agricultores de Doñana pero piden consenso para buscar una solución

Los alcaldes socialistas de Bonares y Moguer, Juan Antonio García y Gustavo Cúellar, respectivamente, han mostrado su apoyo a los agricultores de sus municipios afectados por la regulación de regadíos en Doñana y han apelado al consenso para buscar una solución que implique a todos los actores.

Bonares y Moguer son junto a Almonte, Rociana del Condado y Lucena del Puerto los cinco municipios a los que afecta el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte aprobado en 2014 y, por ende, la proposición de ley para le mejora de dicha ordenación cuya tramitación aprobó ayer el Parlamento andaluz.

Lee la noticia completa aquí.

Freshuelva crea los 'Premios Fresa' para reconocer el apoyo y la contribución al sector fresero de Huelva

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha constituido los Premios Fresa, que nacen con la vocación de reconocer anualmente el apoyo y la contribución de personas, entidades o empresas al sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva.

El presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha destacado que la asociación ha considerado “necesario agradecer a las administraciones, empresas, asociaciones y personas que estén a nuestro lado ayudándonos a escribir una página muy importante de la historia económica y social de nuestra provincia de Huelva, de nuestra comunidad y de nuestro país, justo cuando Freshuelva cumple 40 años luchando por el sector y en un año que está siendo especialmente complicado para los productores y actores del sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva”.

Lee la noticia completa aquí.

'La maleza' gana el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez

El poemario 'La maleza' de la artista y escritora Romina Berenice Canet, argentina residente en Bristol (Inglaterra), ha sido la obra ganadora del 43 Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, que convoca la Diputación de Huelva y organiza la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez.

El vicepresidente de la Diputación, Juan Antonio García, junto al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, han dado a conocer este jueves el fallo del premio, dotado con 20.000 euros y la publicación de la obra en papel y formato digital.

Lee la noticia completa aquí.

Huelva mostrará lo mejor de su gastronomía en la Feria de Alimentación más grande de Europa

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, ha presentado hoy, junto a los representantes del sector de la producción alimentaria y gastronómico de Huelva, la nueva edición de Salón Gourmets, la Feria de Alimentación y Bebidas de calidad más grande de Europa, considerada como el mejor escaparate de tendencias de alta gama en el universo gastronómico.

Del 17 al 20 de abril en la muestra de Ifema en Madrid, se darán cita una veintena de empresas la provincia de Huelva en el stand propio que la Diputación pone a disposición del sector alimentario de excelencia.

Lee la noticia completa aquí.