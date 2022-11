Las noticias más destacadas de este domingo 13 de noviembre

La segunda jornada del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva o la eliminatoria del Recreativo de Huelva de la Copa del Rey tras perder contra el Burgos C.F en un interesante partido, son algunos de los temas que han centrado la actualidad dominical en Huelva Información.

Los penaltis impiden al Recreativo de Huelva tomarse otro trago en la Copa (0-0, 3-4)

El Recreativo de Huelva cayó en la tanda de penaltis (3-4) ante el Burgos y no podrá seguir su andadura en la Copa del Rey tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga sin goles. Marcaron por los locales Manu Galán, Dopi y Enric Martínez y fallaron Iago Díaz y Arjona; por los visitantes acertaron Bermejo, Gaspar, Elgezabal y Curro, y erró Atienza.

El partido fue el clásico de Copa, mejorando con el paso de los minutos y con ocasiones (muchas y buenas) para ambos equipos. El Decano confirmó que sigue creciendo, mejorando con el paso de las semanas, jugó de tú a tú a un rival que está dos categorías por encima, pero en esta ocasión le faltó el gol. Pese a la derrota, se marcha con la cabeza alta y confirmando las buenas sensaciones que viene mostrando en las últimas semanas.

El cineasta andaluz Juan Miguel del Castillo recibe el Premio Luz del Festival de Cine de Huelva

El director Juan Miguel del Castillo, que ha recogido este domingo en el Gran Teatro el Premio Luz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, ha admitido estar “muy contento” por recibir este galardón, un premio que siente que tiene compartir con “todos los colegas de la profesión” que se enfrentan cada día a la difícil tarea de hacer cine.

Del Castillo ha explicado que, aunque como espectador está abierto a todo tipo de géneros, como cineasta ha enfocado su carrera sobre las películas de temática social porque es lo que le pide el corazón. “Las injusticias no me gustan y como autor creo que tenemos un compromiso con la sociedad, la temática social me interesa porque me interesa la calidad humana de las personas, los sentimientos y es lo que me gusta contar, me siento más cómodo en ese tipo de cine de denuncia o social”, ha reconocido.

Manuel H. Martín: "El Festival saldrá a la calle para llegar a los más jóvenes de Huelva"

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva regresa este 2022 para acoger una 48 edición en la que el ambiente festivo y la cercanía a nuevos públicos serán los protagonistas.

Ya sin las limitaciones impuestas en las dos últimas ediciones como consecuencia de la pandemia -en 2020 se celebró exclusivamente de forma virtual-, el festival vuelve a las calles y lo hace "con más fuerza que nunca" y con múltiples actividades que vendrán a complementar el ambiente cinéfilo del que Huelva se llena durante una semana.

Su director, Manuel H. Martín, celebra que por fin, este 2022, el Festival regrese a la normalidad trayendo consigo una explosión de cultura y diversión a la provincia.

Las ganas de Navidad agotan las reservas en Huelva: Llenos para cenas y comidas

El ambiente prenavideño inunda estos días la capital. Tras dos años marcados por la sombra de la pandemia, este 2022 regresan los esperados reencuentros, las fiestas sin restricciones y las celebraciones entorno a la mesa. Es por eso que las comidas y cenas de empresa ya no solo se dan en Navidad. Cada vez son más los que no esperan a las fechas señaladas para reunirse y adelantan el esperado momento.

El sector hostelero de Huelva hace frente estos días a un aluvión de reservas. A un mes de la Navidad, la mayoría de los bares y restaurantes onubenses ya tienen todo lleno.

La escasez de castaña por la sequía merma los ingresos de productores y 'apañaoras' en la Sierra de Aracena

Plaza del Álamo. Castaño del Robledo. Día típicamente otoñal. Una fina lluvia se cierne sobre la comarca. En la bodeguita Castaño, donde el cartel anunciador del establecimiento comparte espacio con las banderas del Ayuntamiento, la conversación entre los parroquianos, en la que también participa la propietaria del bar, no puede ser otra que la 'excepcional' llovizna de la mañana -a pesar de ser otoño-, sobre la falta generalizada de precipitaciones y las graves consecuencias de la sequía en la campaña de la castaña.

Una problemática que algunos de ellos sufre en sus carnes como propietarios de pequeños castañares. Nos presentamos y pedimos permiso para preguntar. Acceden sin problema, aunque prefieren no identificarse porque "nosotros no somos una excepción, la situación es muy similar para todos los castañicultores de la comarca".

