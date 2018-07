"Será una noche mágica y bonita junto al público, en la que habrá sorpresas"

Vicente Redondo es uno de los cantaores de flamenco más queridos en Huelva. Conocido popularmente como El Pecas, el artista ha sacado varios discos compuestos por él mismo, e incluso ha recorrido todo el mundo junto a su música, desde Estados Unidos hasta Rusia, además de visitar toda España. Actualmente, Vicente ElPecas actúa junto al onubense Arcángel en una gira que supone un éxito para ambos. Mañana, el cantaor actuará en las Fiestas Colombinas junto a Diego ElCigala, con quien hará una fusión entre Huelva y La Habana, cuyo ritmo promete ser innovador y especial. Ésta será la primera vez que ambos actúen juntos, en compañía del contrabajista cubano Yelsy Heredia, además de La Cali Salsa Big Band de José Aguirre y el pianista Jaime Calabuch.

-¿Cómo ha evolucionado su trayectoria?

Me considero muy apasionado de mi tierra, querido por la gente y también muy afortunado por ello"

-Comencé por necesidad cuando era un niño pequeño y tenía sólo 13 ó 14 años. Me quedé sin padre con once años, y tuve que salir al frente y ayudar en casa a mis seis hermanos y a mi madre. Ahí es cuando comenzó mi carrera, que aún dura hoy en día. He lanzado varios discos y me he recorrido toda España de la mano de muchos cantaores de la tierra desde que era muy joven, como es el caso de Manuel Cantares, Paco Toronjo o Niño Miguel.

-¿Compone sus propias canciones?

-Sí, la mayoría de ellas están escritas por mí y también compongo la música. En otros casos no es así, pero gran parte sí.

-¿En qué se inspira para realizar estas composiciones?

-En la vida, lo que siento, lo que veo e incluso cualquier palabra que pueda escuchar en una conversación. Me considero una persona muy natural y sencilla, y de ahí nace mi inspiración.

-¿Qué significa para usted el flamenco?

-Para mí la música lo es todo. Son muchos años al frente y es algo sin lo que no puedo vivir, porque forma parte de mí y de mi día a día.

-¿Qué siente por Huelva?

-Me considero muy apasionado de mi tierra. Me siento muy querido por esta ciudad, e intento hacer lo máximo por ella y por su gente. Cuando voy por la calle y recibo el cariño de las personas, me siento muy afortunado. Defiendo mi tierra y la he llevado por todo el mundo, como es el caso de Estados Unidos o Rusia. Además, también llevo dentro el fandango y canto nuestras propias creaciones, la menciono y la tengo presente en cada concierto.

-¿Con qué grandes artistas ha compartido usted escenario?

-Con Camarón, con los Marismeños, con El Chocolate, Enrique Morente y también con grandes bailaores de flamenco, como es el caso de Manolo Marín. Son tantos que no podría nombrarlos a todos, porque soy incapaz.

-¿Qué supone para usted el concierto de mañana en las Fiestas Colombinas junto a El Cigala?

-Estoy muy contento porque espero que sea una noche espléndida. El Cigala es un buen cantaor que tiene su estilo personal, y creo que será una actuación muy bonita junto a toda la gente de Huelva. Actualmente también estoy siendo partícipe de una gira junto a otro onubense, Arcángel, y estamos disfrutando mucho por toda España.

-¿Podría elegir una canción propia entre sus favoritas?

-No puedo quedarme con una en concreto. Para mí, todas cuentan una historia y todas me parecen bonitas. Este es el caso de canciones como Las calles de mi barrio, los fandangos dedicados a los toreros de mi tierra, los pendientes que lleva la novia, etcétera.

-¿Qué verán los onubenses en esta actuación?

-Puedo decir que será una noche mágica, con muchas cosas bonitas que no podemos decir. Será una noche muy especial. Huelva se merece mucho.

-¿Qué mensaje le da a los onubenses que disfrutarán de las Fiestas Colombinas?

-Que vengan a vernos y pasen un rato agradable con nosotros. Será muy bonito disfrutar con ellos de Las Colombinas, que cada año van a mejor, y que juntos cuidemos nuestra tierra. Estoy seguro de que viviremos el flamenco como nunca, y que Huelva acudirá a vernos, porque tenemos muchas ganas de estar con todos.