El sector agrícola defiende "la unidad" como apuesta de futuro en la II Noche de los Frutos Rojos en Huelva

El sector de la fresa y los frutos rojos de Huelva apuesta de manera decidida "por la unidad" como la mejor fórmula para luchar contra cualquier campaña de "desprestigio" y seguir creciendo. Este fue el mensaje central sobre el que giró la II Noche de los Frutos Rojos celebrada este lunes en La Casa del Conquero, en la capital. Un encuentro organizado por Huelva Información y que este año estuvo patrocinado por las empresas Agrocolor, Biorizon, Politiv y Agrobío.

Bajo un formato fresco, dinámico y sin guión, medio centenar de representantes de empresas y entidades del sector agrícola de dentro y fuera de la provincia analizaron el mapa actual de las berries en un coloquio distendido y cercano moderado por el director del periódico, Javier Ronchel. Un foro cargado de actualidad en el que, al igual que el pasado año, se debatió sobre los principales retos del sector y su industria asociada en el preámbulo del VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos que culmina este miércoles en la capital.

La cita, que congregó a un mayor número de participantes que en la primera edición, contó también con la presencia del viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Vicente Pérez García de Prado; el delegado de Agricultura de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos; el director gerente de Interfresa, Pedro Marín; el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez Guillén; el presidente de Corehu, Juan Antonio Millán o el técnico de Coprehu, Jorge Francisco Forné, entre otros muchos asistentes.

El objetivo: estrechar lazos y hablar sin tapujos sobre la situación de un mercado que sirve de motor económico y que lleva el nombre de Huelva por toda Europa. Un sector vital para la provincia, teniendo en cuenta que la onubense concentra el 98% de la producción nacional de fresas y berries, así como el 30% de la de la Unión Europea, según las últimas cifras de la administración andaluza. Es el principal exportador español, produciéndose al año más 270.000 toneladas de fresas en las más de 6.300 hectáreas existentes en Huelva.

Sin embargo, el controvertido asunto del agua, la polémica sobre la captación de la misma en zonas protegidas del entorno de Doñana, el intento de boicot alemán a la fresa o la viralidad de las informaciones en la nueva era digital, han agitado al sector durante estos últimos meses de la campaña. Estas y otras cuestiones como la digitalización del campo; los fertilizantes y tratamientos de los suelos; los envases y plásticos; la normativa en los mercados y la competencia; fueron comentados por los expertos en dicho encuentro.

El viceconsejero comenzó su intervención asegurando que "la fresa en Huelva está muy bien vertebrada porque en la provincia hay cooperativas, existe una interprofesional...un sistema fuerte que la ha hecho líder y ahora hay que liderar. Liderar es el problema porque acarrea guerras comerciales".

El delegado, por su parte, afirmó que "es muy importante reunir al sector para hablar de lo que nos preocupa. Podríamos imaginar que es una terapia de grupo donde cualquiera de nosotros puede ser el profesional. Debemos intentar poner el foco en cuáles son los problemas principales. Pensemos que si no hay agua, el resto de las temáticas pasan a un segundo plano. Tenemos que ir con el diagnóstico claro de lo que ocurre. Hay soluciones generales por parte de instituciones pero también soluciones que podemos tomar cada uno de nosotros desde nuestras empresas". Lanzó así a la palestra el primer tema a debate: la situación de sequía.

A este respecto, José Antonio Millán (Corehu) confesó sentirse "decepcionado por la falsa creencia de que no hay agua". "A todos los que dicen que en Huelva no hay agua, mienten. Estamos pasando la misma sequía cíclica que está teniendo toda España. Pero en Huelva cumplimos las normas en materia de agua. Cada finca que cultiva fresa cumple la normativa y eso es seña de calidad". Sin embargo, Millán sí señaló como principal problema la falta de infraestructuras hídricas, poniendo como ejemplo la "necesidad imperiosa" de terminar de manera urgente las obras de la presa de Alcolea. "Tendríamos agua en nuestra reserva si estuvieran terminadas infraestructuras tan necesarias como la presa de Alcolea". En este sentido, desveló su próxima apuesta: la creación de la Fundación de la Buena Cultura del Agua y los Regadíos en Huelva para "aunar esfuerzos y defendernos de quienes nos calumnian sin base jurídica”.

De acuerdo se mostró Joaquín Malagón, director general de Hudisa, para quien "la unión" es clave. "Lo que tienen que tener todos los sectores afectados es la unión. Desde esa unión es más fácil discernir todo lo que no se ha hecho y qué es lo que se tiene que hacer. A partir de ahí debemos emprender acciones".

Celeste Savio, CEO de Politiv, analizaba la visión que se tiene de Huelva en el exterior: "Huelva es la gran gigante hacia el exterior, un referente. Alimenta al resto de Europa y más allá de nuestras fronteras se vecomo una zona de interés para la industria asociada, a pesar de que exista una problemática particular que tiene que ver con la ubicación geográfica y con la normativa existente a la hora de producir, siendo muy distinta en algunas zonas y en otras, viéndose afectada la competitividad del producto", aseguraba.

Durante la II Noche de los Frutos Rojos también se abordó la importancia de emprender una campaña de comunicación clara y directa "para acabar con el ruido y evitar que se confunda al consumidor". Se ponía sobre la mesa así el impacto del supuesto boicot a la fresa de Huelva por parte de una asociación alemana hace apenas un mes.

Pedro Marín, de Freshuelva, aseguró que "estamos en la finalización de la campaña. El intento de boicot da pie a pensar en que hay una trama detrás. Somos el sector con el mayor desarrollo tecnológico de Europa y eso nos ha convertido en el enemigo a batir. Nos obliga a reinventarnos constantemente". Por eso, contó que desde la interprofesional "estamos trabajando en una planificación que nos permita anticiparnos y combatir este tipo de campañas de desprestigio. Por eso, incluiremos la campaña de comunicación de la que estamos hablando. Tenemos que evitar que se lancen mensajes tergiversados como ocurrió con la problemática de las concesiones de agua en Doñana, cunado solo un 1% de hectáreas se vieron afectadas del total. La reputación cuesta mucho conseguirla y en cinco minutos se pierde. Estamos trabajando para evitarlo".

Una idea que suscribió Juan Báñez, director de Cuna de Platero, para quien, además, las administraciones juegan un papel clave "Estamos a la vanguardia. El sector es competitivo. Pero ahora más que nunca son necesarias las administraciones. Si hay una cosa buena que ha generado el ruido es la unión del sector. Sin embargo, no solo las empresas debemos estar unidas, que lo hagan las administraciones también es vital, sobre todo, cuando salen escándalos".