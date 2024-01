Al nacer el año, andemos, no corramos

Introducción

EL CANSANCIO RINDE Y OBLIGA AL REPOSO | Apoderarse del tiempo para poder vencerlo

El 1 de enero de 1927 se publicaba el primer artículo de José Ponce Bernal en Diario de Huelva. El rotativo de Manuel Arias apostó fuerte con otra gran figura del momento, el almonteño Rafael Torres Endrina. De ello daba cuenta en una nota que aparecía ese mismo día, que decía lo siguiente: Con motivo de cesar desde hoy la publicación del que fue en su última etapa nuestro fraternal colega El Defensor, vuelve a su anterior hogar periodístico formando parte de Diario de Huelva como redactor-jefe, don Rafael Torres Endrina. También entra a formar parte de nuestra Redacción el joven y culto periodista, don José Ponce Bernal (Blanqui-Azul). Con un abrazo y una cordial bienvenida, acogemos a estos queridos camaradas.

Pedía ir con calma y serenidad en la vida, sin prisa, sin angustia. Comparó al individuo con un “motor de muchos caballos”, con el que alcanzar grandes velocidades que solo conducen a la fatiga y caer en el pedestrismo. De este modo no se acrecienta la vida física ni tampoco la intelectual, porque el cansancio rinde al hombre y lo obliga al reposo. Intentar apoderarse del tiempo, con el fin de vencerlo y dominarlo era caer en la precipitación y rodar “al fondo del abismo”.

Es una verdadera lástima no contar con fondos de El Defensor, el tercer gran diario onubense de aquella época. Se han conservado, al menos que hayamos localizado, no más que unos pocos ejemplares en los que no hemos encontrado ningún texto de Ponce. Quizá un día aparezca en algún archivo personal de un onubense inquieto que lo tenga en casa o procedente de algún fondo que desconocemos. A la muerte de este periódico se refería cuando hablaba del luto al final del texto.

Se inicia con este artículo el período de máxima producción de nuestro ilustre periodista. Se percibe en sus textos las ganas de aprender, el interés por cuanto le rodeaba, ánimo que quería inducir en los lectores, como se comprueba en el artículo de hoy. De espíritu autodidacta, bebió de la sapiencia de los profesores Florentino Martínez Torner, Ricardo Aldea y del catedrático Amós Sabrás, que ejercieron gran influencia en su formación y en su pensamiento. La capacidad de trabajo, el interés por las cosas y la disposición personal con la que se enfrentaba al mundo hicieron de él un hombre instruido. Se forjó una profesión como periodista y la desarrolló en los ámbitos deportivo, social, cultural, sindical y político. A través de su producción en prensa se vislumbra una evolución ideológica apoyada en firmes convicciones que marcarán sus trayectorias personal y profesional. Todos estos aspectos contribuyeron a conformar en él un bagaje intelectual substancial, como el lector actual puede comprobar con estas lecturas que ofrecemos cada semana en Huelva Información.