Más de la mitad de las multas de tráfico en Huelva son por velocidad excesiva

La Dirección General de Tráfico (DGT) tramitó en la provincia de Huelva 38.103 denuncias por infracciones en el primer trimestre del año, de las cuales el 53,3 por ciento (20.306) se han dado por exceso de velocidad, seguidas de las infracciones relacionadas con la Inspección técnica de Vehículos (ITV), las condiciones técnicas y la documentación de vehículos, que han supuesto el 17,45 por ciento (6.648).

Igualmente, según han indicado desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva a Europa Press, un total de 1.894 denuncias se han producido por conducir careciendo de permiso o por tenerlo invalidado, mientras que 1.490 han sido por ir sin cinturón de seguridad y 1.111 por no tener seguro obligatorio, aunque desde la administración han indicado que estas cifras son “provisionales”, por lo que aún podría haber alguna variación.

Estas son, por tanto, las que acumulan un mayor número de sanciones en la provincia de Huelva, pero también se han dado otras situaciones, como ir hablando con el teléfono móvil mientras se conducía (753), por parada o estacionamiento no permitido (450), por saltarse una señal de ceda al paso o de STOP (389), por el estado de los neumáticos (382) y 305 por el mal alumbrado del vehículo.

Con respecto a las relacionadas con las drogas o el alcohol, en la provincia de han realizado 395 denuncias por presencia de drogas en los conductores y 241 por positivos en los test de alcoholemia.

La provincia registró 1.781 accidentes con víctimas y 22 fallecidos el último año

Asimismo, 258 se han producido por conducción negligente, 115 por conducción temeraria o por hacerlo en sentido contrario al de la vía y 106 por ir sin casco u otros dispositivos de protección, mientras que 124 denuncias se han dado por adelantamientos no autorizados, 284 por no identificar al conductor, 168 por la falta de uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) adecuado y 167 por ir con auriculares. Por otra parte, y en cuanto a un menor número de sanciones, 13 ciclistas de la provincia de Huelva han sido denunciados, así como cinco se ha producido por limitaciones o restricciones a la circulación, cinco por dispositivos visuales y ocho por no someterse a las pruebas de alcoholemia.

Cabe recordar que la DGT llevó a cabo una campaña especial de control de velocidad a mitad del pasado mes de julio, con un incremento de los controles en las carreteras de la provincia, con el objetivo de concienciar sobre la peligrosidad del exceso de velocidad en la conducción, así como ejercer una labor preventiva con presencia de patrullas, a la vez que se vigilan y controlan los excesos de velocidad mediante radares fijos, estáticos y móviles.

En la última campaña especial de control de velocidad llevada a cabo en Huelva en 2020 se produjeron 1.781 accidentes con víctimas (un 20 por ciento menos que en 2019) de los que resultaron 22 fallecidos (dos más que en 2019), 72 heridos hospitalizados (13 por ciento menos que en el año anterior) y 679 heridos que no requirieron hospitalización, lo que supone un 35 por ciento menos que en 2019. En el 30 por ciento de estos accidentes mortales la velocidad fue un factor concurrente y casi la mitad de los fallecidos en turismo (47 por ciento) no hacía uso del cinturón de seguridad. Asimismo, la DGT destacó que el elevado número de esos accidentes mortales que fueron debidos a salidas de vía.