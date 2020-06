El 41,5% de las mujeres onubenses asegura que su pareja nunca realiza tareas domésticas en días laborables

En Huelva, al igual que en el resto de Andalucía, los hombres siguen siendo los que más ingresos aportan a sus hogares según la encuesta social del Instituto de Estadística de Cartografía de Andalucía (IECA) sobre hábitos y actitudes de la población. De este modo, el 64% de los hombres de entre 30 y 60 años consideran que aporta los mismos o más ingresos que sus parejas, mientras que en las mujeres este porcentaje se reduce al 44%.

Aspectos como los ingresos o el estatus que da el nivel de estudios o la ocupación profesional guardan una estrecha relación con el negocio de los tiempos de trabajo, vida familiar y vida personal en el interior de los hogares. Por ello, el trabajo de las mujeres en el seno del hogar dista mucho de asemejarse al que realiza el hombre, quien invierte mucho menos tiempo en las cuestiones domésticas.

En relación a la composición de los hogares, según el IECA casi la mitad (49,1%) de los hogares están conformados por una pareja e hijos –el 42% de las parejas tiene dos hijos, el 24% ninguno, el 29,1% solo uno y tan solo el 4,2% tiene 3 o más–. Asimismo, el 17’7% de las viviendas incluyen a una pareja sin hijos, el 9,9% a una sola persona, el 6% son familias monoparentales y el 17,7% corresponde a otros hogares.

En los hogares onubenses aún hay mucho margen de mejora en cuanto a la corresponsabilidad se refiere, entendiéndose esta como el compromiso con las tareas domésticas y con el cuidado de los hijos. Esta realidad queda evidenciada cuando se cruza la información del tiempo que dedican las personas encuestadas a las tareas domésticas y la que perciben que dedican sus parejas. En este sentido, las encuestas señalan que una mayor implicación de los hombres en las tareas domésticas no se traduce en una menor implicación de sus parejas, algo que sí ocurre entre las mujeres.

De este modo, cuando los hombres señalan que dedican entre una y tres horas a las tareas domésticas en los días laborables, el 32’6% de las parejas también invierten este tiempo y el 39,3% llega a dedicar incluso más de 5 horas a este cometido. Por su parte, el 41,5% de las mujeres consideran que su pareja nunca o casi nunca realiza las tareas domésticas, mientras que el 40,9% fija en 3 horas el máximo que sus parejas pueden trabajar en el hogar. Asimismo, cuando se les pregunta por ellas, el 37,6% de las encuestadas asegura que invierte entre una y tres horas diarias en el hogar, el 31,4% entre 3 y 5 horas y el 27% afirma que dedica más de 5 horas todos los días a las tareas domésticas.

En los días no laborables la tónica no cambia mucho. Las mujeres consideran que siguen invirtiendo más tiempo en el hogar que los hombres, aunque el porcentaje de los varones que no hacen ninguna tarea desciende al 33,9%, mientras que el de los que trabajan entre 1 y 3 horas desciende al 34%. En este sentido, los encuestados sí que aseguran que se emplean más a fondo en las tareas domésticas cuando el día no es laborable, en tanto que el 26% afirma que invierte entre 3 y 5 horas, cuando en los días laborables ningún encuestado alcanzaba las 3 horas de trabajo.

El 57’5% de las encuestadas cree que la gestión del hogar corre de su parte

La implicación en el hogar es más evidente cuando se tratan los datos segmentados según la tipología de las actividades. Por ejemplo, el 57,5% de las mujeres aseguran que la planificación de las compras y las comidas recae siempre en ellas, mientras que el 57,2% afirma que llevan adelante las gestiones del hogar, entre las que figuran tareas como la planificación de horarios, citas médicas o sitios a los que hay que ir. No obstante, la opinión de los hombres difiere, en tanto que el 54% de los encuestados considera que estas labores se hacen por igual. Por otro lado, la planificación de las actividades de ocio, tales como viajes, es la que más suele realizarse entre ambos miembros de la pareja, pues el 63,5% de los hombres y el 42,7% de las mujeres así lo atestiguan.

En relación a las tareas de cuidados de los hijos, los datos obtenidos por el IECA ponen de manifiesto la implicación diferencial en términos de horas de cuidado y, sobre todo, en el tipo de cuidado. En este sentido, el 88% de las encuestadas aseguran que siempre se ocupan de las citas médicas, mientras que el 87% asevera que siempre invierten su tiempo en la vestimenta de los hijos. Por su parte, el 76% de las mujeres apunta que atiende las necesidades escolares de los mas pequeños. Tales ideas son confirmadas en gran medida por los varones, pues el 48,9% considera que las parejas se encargan habitualmente de las citas médicas, el 69,7% asegura que son las parejas las que se ocupan de la vestimenta y el 50,1% de los hombres certifica que las cuestiones escolares recaen en sus parejas.

El único aspecto en el que la balanza se equilibra es el relativo a las actividades extraescolares, pues el 58,4% de los hombres consideran que corre a partes iguales, si bien más de la mitad de la encuestadas aseguran que esta tarea también suele ser de su cargo.